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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.23 19:30

Нужное людям: в Алакуртти обеспечена полная доступность дошкольного образования для юных северян

Во время рабочего объезда глава кандалакшского района посетил 55-й детский сад в Алакуртти, который начал свою работу в этом году. Надо отметить, что это событие для жителей посёлка было поистине долгожданным, а сотрудники учреждения не могут нарадоваться тому, какие современные технологии и возможности теперь у них есть.

Детский сад №55 в военном гарнизоне Алакуртти был открыт в апреле этого года. Дошкольное учреждение стало третьим в населённом пункте. Сад построен по национальному проекту «Демография» и рассчитан на 75 детей. 

Александр Самарин, глава Кандалакшского района: «Во времена моего детства такого не было. Всё здесь здорово, круто, всё по новейшим технологиям. Дети рады, родители рады».

Это первое в селе дошкольное учреждение, которое могут посещать малыши в возрасте от года до трёх лет. Большинство воспитанников - это дети военнослужащих 80-й отдельной арктической бригады Северного флота, которая базируется в посёлке и принимает непосредственное участие в СВО.

Ирина Окуловская, заведующая детским садом №55, с. Алакуртти: «В Алакуртти было очень много маленьких детей в связи с приездом военнослужащих, поэтому открытие детского сада, конечно, очень было актуальным. Была очерёдность в селе Алакуртти. И мы в детский сад приняли много-много малышей».

Строительство нового детского сада велось два года, работы начали в 2021 году. По словам воспитателей и родителей, ожидание стоило того. Ведь дошкольное учреждение самое что ни на есть современное и обладает новыми возможностями, каких не знали раньше. 

Ирина Окуловская, заведующая детским садом №55, с. Алакуртти: «Детский сад построен по самым современным стандартам, полностью автономный. Отопление у нас своё, горячая вода у нас тоже с нашей бойлерной поступает. Комфортные спальни, просторные раздевалки, полы с подогревом, садик оснащён современными системами безопасности и соответствует всем актуальным стандартам. Здание оснащено видеодомофоном. А на его территории расположена крытая парковка для колясок и санок».

Ирина Окуловская, заведующая детским садом №55, с. Алакуртти: «У нас детский сад так же имеет доступную среду. Это актуальный вопрос в настоящее время. Оборудованы все входы пандусами. Имеется так же табличка со шрифтом Бралля, где можно посмотреть все помещения. И она так же оборудована голосовыми сообщениями».

К набору педагогов руководство учреждения отнеслось с особым вниманием для того, чтобы стены нового детского сада стали для маленьких воспитанников буквально вторым домом. 

Наталья Николаева, старший воспитатель детского сада №55, с. Алакуртти: «Мы подбирали педагогов молодых, творческих, активных. Они все обучены на курсах повышения квалификации, посещали методические объединения ещё до выхода на работу».

Важно отметить, что открытие учреждения позволило обеспечить полную доступность дошкольного образования в посёлке. 

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