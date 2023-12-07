Нужное людям: в Мурманске открыли филиал поликлиники №2

В областном центре на улице Фролова, 3 открыли филиал второй поликлиники. Здесь работает всего один фельдшер - Сергей Вершинин, но этого вполне достаточно для того, чтобы проводить медицинские процедуры.

Сергей Вершинин, фельдшер терапевтического отделения №2 Мурманской городской поликлиники №2: «Здесь всё очень хорошо оборудовано. Есть всё для работы, очень хороший аппарат ЭКГ, есть глюкометр. Всё, что необходимо для работы в первичном звене – всё присутствует».

Филиал открыли для большей доступности некоторых медицинских услуг, например, взятия крови на анализ, вакцинации, диспансеризации и неотложной медицинской помощи.

Елена Сердюк, главный врач Мурманской детской городской поликлиники №1, депутат городского Совета депутатов города Мурманск 6 созыва по 10 избирательному округу: «Впервые обращения по поводу открытия данного медицинского филиала второй взрослой поликлиники ко мне обратились ещё в мае. Было письменное обращение группы жителей о том, что им территориально неудобно добираться за медицинской помощью».

Помимо фельдшера здесь будет работать медицинская сестра, задача которой помогать пациентам и врачу.

Константин Биджоев, главный врач ГОБУЗ Мурманской городской поликлиники №2: «Рядом с домом пациентов, которых уже видели сегодня в нашем филиале, должна быть самая частая, самая значимая медицинская помощь, которая позволит нам избежать инвалидности или, не дай Бог, гибели пациента от сосудистого заболевания, от онкологического заболевания».

В доковидное время этот фельдшерский пункт работал, однако, во время пандемии персонал перевели, а отделение закрыли. Но люди нуждались в таком учреждении. Подтверждение тому – поток пациентов.

Наталья Юркина, пациентка нового филиала: «То, что этот пункт очень нужен людям Больничного городка, – это 100%. Потому что, во-первых, много пожилых людей, во-вторых, мамочки с детьми, они деток надолго не могут оставить».

Теперь жители Больничного городка могут быстро и своевременно получать медицинскую помощь.