Нужное людям: в мурманской гимназии разработали проект модернизации спортобъектов «Сияние Севера»

Современная площадка для сдачи норм ГТО появилась у мурманской гимназии №10 в прошлом году. А сейчас у руководства учреждения новые амбициозные планы. Проект спортивного преображения участвует в конкурсе «На Севере - твой проект».

Ещё в прошлом году на этом месте не было ни специального покрытия, ни новых тренажёров. Но всё изменилось с реализацией губернаторской программы по развитию физической культуры и спорта.

Увидев, как преобразилась гимназия, педагоги и родители решили пойти дальше и разработали проект «Сияние Севера». Его цель - масштабно модернизировать все спортивные объекты гимназии.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, директор МБОУ «Гимназия №10», партия «Единая Россия»: «По проекту предусмотрена модернизация футбольного поля, замена покрытия ворот, освещения, реконструкция волейбольно-баскетбольной площадки и возможность трансформации в площадку для падл-тенниса, так как это направление востребовано у жителей нашего города».

Проект рождался в процессе многочисленных обсуждений с учениками, родителями и в социальных сетях. Теперь ему необходима поддержка на региональном уровне.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Это же здорово, когда жители выходят с инициативами. Например, недавно встречались с жителями Ленинского округа, сейчас будем смотреть все инициативы и стараться поддержать их».

Всего от Мурманска на конкурс подано 104 проекта, 8 из них предлагают образовательные учреждения. Это идеи по обустройству спортивных площадок. Голосование проводят на портале «Наш Север» до 26 января.