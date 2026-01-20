Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Нужное людям: в Мурманской области активно ведётся жилищное строительство

Возвышающиеся строительные краны стали обыденностью для жителей древнего города Колы и областного центра. В настоящее время городах ведётся активное строительство крупных жилищных объектов.

Здания ещё не сданы в эксплуатацию, но больше половины квартир в них уже имеют собственников. Например, как в строящемся 15-этажном доме на улице Шевченко Мурманска. Из 188 квартир продано уже 109.

Александр Макаров, подрядчик: «Это и военные и участники СВО покупают, и по семейной, и по арктической ипотек» покупают».

К слову, и в соседней строящейся семиэтажке квартиры постепенно обзаводятся собственниками. Из 140 северяне купили уже 77. 

Программы «Свой дом в Арктике», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека», которая была распространена на регионы Арктической зоны России по инициативе главы региона, действительно стали серьёзным толчком для фактического возрождения строительной отрасли в Заполярье. Покупатели здесь всегда были: молодые семьи, военнослужащие - те, кто давно живёт в Мурманской области и те, кто переехал недавно. Появившийся первичный рынок недвижимости помог применить ипотечные льготы, а северяне не упускают возможность обзавестись новым жильём. На сегодняшний день уже более двух с половиной тысяч семей Заполярья воспользовались программами и приобрели новое жильё.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы застройщикам объясняли сразу, что квартиры будут покупать семьи, делайте двушки, трёшки. К нам не прислушались, но мы с коллегами постоянно сверяемся, говорим им, что лучше донастроить».

В Мурманской области люди покупают квартиры, чтобы жить, а не под сдачу. Теперь компании застройщиков это понимают и находят решения.

Александр Макаров, подрядчик: «Пришлось объединять несколько квартир».

Со своей стороны правительство Мурманской области обеспечивает компаниям необходимые условия для реализации проектов: удобные решения по электроснабжению, обогреву, земельным нюансам. Кроме того, появляются и интересные проекты. Например, ведётся застройка частного сектора в черте Мурманска на улице Шевченко.

Здесь появился пока только один, но уже практически готовый к заселению дом. Рядом сосед, но пока только в каркасе. В течение трёх лет на этом участке планируют построить 54 таких индивидуальных дома. Уже выполнена заливка фундаментов первых десяти.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Нам очень приятно приезжать на частные стройки, где продажи идут достаточно хорошо».

Продажи идут стабильно. Так, в строящемся комплексе на проезде Молодёжном продана 131 квартира из 310. Здесь возводят два монолитно-каркасных 16-этажных дома. Подрядчиком выполняется монтаж опалубки, армирование перекрытия 10-го этажа.

А на улице Морской областного центра пока не видно здания, но уже есть каркас и основание. Квартиры здесь тоже востребованы, уже продано 215 из 738-ми, тем более что застройщик обещает живописный микрорайон со своей инфраструктурой и зоной отдыха.

Кстати, одна из самых крупных строек идёт в Коле. Пять строительных кранов возвышается у берега одноимённой реки не просто так, ведь до 2030 года застройщик планирует возвести 14 домов - от 9-ти до 17-ти этажей.

На сегодняшний день на территории Мурманской области активно строится 20 жилых домов, в которых порядка 4 тысяч квартир, или 80 процентов, предназначены для продажи населению. Из выставленных на рынок 1792-х квартир уже продано 668.

Кроме того, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается возведение ещё шести многоэтажек для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Например, строительство девятиэтажки для жителей аварийного фонда идёт на Зелёной улице.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «Граждане с нетерпением ждут переселения».

Здание полностью возведено. Сейчас активно идёт монтаж вентилируемого фасада и устройство входных групп, завершается устройство кровли. Подрядчик готовит объект к подаче тепла, после чего приступит к внутренней отделке помещений и монтажу лифтов.

