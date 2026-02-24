Нужное людям: в текущем году продолжится капремонт дворовых проездов

На оперативном совещании объявили о том, что финансирование программы капремонта дворовых проездов в этом год составит 300 миллионов рублей. А в перечень подлежащих ремонту объектов, по результатам конкурсного отбора, войдут 256 участков.

Всего с 2020 года в порядок привели 1535 дворовых проездов Мурманской области. Приоритетное внимание традиционно уделяется наиболее проблемным участкам дорожной инфраструктуры, а также территориям, получившим наибольшую поддержку в ходе общественных обсуждений и голосования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В голосовании за этот период с 2020 года приняли участие более 43 тысяч челочек, в 2026 году – восемь тысяч человек. Объём финансирования в этом году составит 300 млн рублей».