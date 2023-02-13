Нужное людям: запустят две программы, направленные на развитие спорта и популяризацию активного образа жизни среди северян, заполярные предприниматели смогут получить грант до 400 тысяч рублей на реализацию творческих стартапов

Сегодня оперативное заседание регионального правительства состоялось под руководством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой.

В Мурманской области запустят две программы, направленные на развитие спорта и популяризацию активного образа жизни среди северян. Общий объём грантовой поддержки составит 5,6 млн рублей. Полным ходом в регионе идёт подготовка к 88-й Полярной Олимпиаде. Торжественная церемония её открытия состоится 4 марта на Центральном стадионе.

А ещё в регионе началась регистрация участников онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда».

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области» «С сегодняшнего дня на портале «Наш север» стартовала регистрация участников, которая продлится до 31 марта. Конкурс проводится в Мурманской области на протяжении двух лет».

С 2020 года более ста негосударственных организаций и деятелей культуры получили гранты от правительства области. Эта работа продолжается. Уже стартовало несколько конкурсов. Например, принимают заявки на получение двух новых мер поддержки – для творческих стартапов креативных предпринимателей и для НКО, специализирующихся на изучении, популяризации и сохранении саамской культуры. Идёт приём документов на грант губернатора для молодых кинематографистов, а осенью стартует конкурс рибейтов.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Благодаря грантовой поддержке региональных творческих союзов и кинопроизводителей, Мурманская область заявила о себе на федеральном уровне как литературный, театральный и кинематографический регион».

А ещё и заполярные предприниматели впервые смогут получить грант до 400 тысяч рублей на реализацию творческих стартапов. 65 инициатив северян стали победителями программы «На Севере – твой проект». Их реализуют при поддержке регионального и муниципального бюджетов.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Программа стартовала в декабре и вызвала по-настоящему широкий отклик у северян. В программе приняли участие жители всех муниципальных образований региона. На реализацию инициатив жителей предусмотрено 100 млн рублей».

В регионе продолжают выдавать Единую карту жителя Мурманской области. Её уже получили более 9 тысяч человек. Выбранная технология совмещает финансовые и нефинансовые сервисы. У каждой карты есть свой уникальный идентификатор, что позволяет наращивать её функциональность без перевыпуска. Проект реализован совместно с Национальной системой платёжных карт, которая с 1 марта запускает акцию. Она гарантирует скидку в 8 рублей для всех держателей карты «Мир», оплачивающих проезд с помощью мобильного приложения.