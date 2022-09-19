Нужное молодёжи: «Лидеры Севера», губернаторский грант, временное трудоустройство и модернизация учреждений культуры

Новые конкурсы и гранты стартуют для молодых и активных северян. Развивается культура в Заполярье и продолжается программа по временному трудоустройству взрослых и подростков. Об этом сегодня подробно говорили министры регионального правительства с главой региона Андреем Чибисом.

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лидеры Севера». С его помощью будет сформирован резерв управленческих кадров в регионе. Поучаствовать в проекте могут кандидаты от 25 лет. Впоследствии они смогут претендовать на работу в различных сферах. Необходимую информацию об участии можно найти на официальном сайте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы договорились, что с финалистами беседу и знакомство буду проводить лично. Убеждён, что наши ребята талантливые и амбициозные найдут себя».

Также продолжается набор кандидатов на губернаторский грант. Ежемесячную стипендию в 15 тысяч рублей в течение года будут получать 100 активных северян за достижения в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной и общественно полезной деятельности. Документы для участия можно подать до 20 октября.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подчеркну, что претендовать на стипендию могут не только школьники и студенты, но и работающая молодёжь».

В этом году на модернизацию учреждений культуры в рамках нацпроекта в Мурманской области выделено более 1 млрд рублей. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что в 2021 наш регион достиг 100-процентного исполнения по всем показателям в этом направлении.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На сегодняшний день мы открыли 9 виртуальных концертных залов, 8 из которых – в рамках нацпроекта, 16 модельных библиотек. Также в этом году завершаем капремонт Детской школы искусств в Ковдоре и культурно-досуговый центр в Зареченске. Также провели ремонтные работы и укрепили материально-техническую базу более чем в 50 учреждениях культуры по всей области».

Проект «Работа рядом» продлён до конца года. Он стал очень востребованным среди северян, кроме того, в свободное от учебы время устроиться на временные работы могут и несовершеннолетние. На реализацию инициативы дополнительно выделено более 18 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С апреля по конец августа в рамках временных общественно полезных работ были трудоустроены свыше 7 тысяч человек, среди которых подростки и студенты. Заработная плата за участие в таких работах устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время».

Глава региона напомнил, что в рамках проекта с 1 октября по 31 декабря северяне могут дополнительно заработать, помогая в благоустройстве территорий городов и пригородных зон, на подсобных работах в детских садах, школах и библиотеках. Ожидается, что такая возможность привлечёт не менее 900 подростков.