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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.23 19:30

Нужное региону и людям: порт «Лавна», здравоохранение, благоустройство общественных территорий – основные вопросы оперативного совещания

Традиционно понедельник в региональном правительстве начался с оперативного совещания. Самые главные темы Кольского края обсудили министры с губернатором.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал совещание с подведения итогов посещения крупных объектов нашего региона, например, будущего железнодорожного моста к угольному терминалу порта «Лавна». Он вместе с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и коллегами осмотрел ход выполнения работ на объектах и обсудил на заседании координационного совета вопросы реализации проекта Мурманского транспортного узла.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с генеральным директором Российских железных дорог Олегом Белозёровым провели двухстороннюю встречу. Олег Валентинович поддержал наше предложение об увеличении количества поездов в южном направлении для северян в момент активного сезонного отдыха и обновлении подвижных составов. Обещал оказать содействие в вопросе строительства объектов социальной инфраструктуры. Мы обсудили тему строительства бассейна в посёлке Печенга».

17 февраля в Мурманске прошло крупное событие федерльного масштаба. Состоялось первое заседание рабочей группы по развитию Арктики. Мероприятие прошло на строительной площадке Центра крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК» в Белокаменке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Получилась очень откровенная и честная дискуссия о проблемах, вопросах, задачах, с которыми сталкиваются северные регионы и конечно, объединение наших усилий даст нам возможность двигаться дальше. Добиваться увеличения финансирования, к примеру, на реновацию наших ЗАТО, внедрение льготной ипотеки для жителей Арктических регионов и мероприятий, направленных на развитие гражданского судоремонта».

Также на оперативном совещании губернатор области Андрей Чибис сообщил, что в период с 20 по 24 февраля в регионе пройдёт порядка 120 мероприятий патриотической направленности, посвящённых Дню защитника Отечества.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Среди них – Всенародная акция «Окопная свеча», а также встреча с героями, где ребята смогут пообщаться с участниками исторических событий современной России».

На протяжении всего месяца для учащихся образовательных учреждений региона проводятся «Уроки мужества», на которых слушателям рассказывают о подвигах солдат в рамках специальной военной операции.

«Помимо этого, юные северяне и их наставники запишут короткие видеоролики с благодарностью, которые будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #НашимГероям», – сообщил Егор Хаценко.

А 23 февраля в Мурманске на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в 12 часов пройдёт торжественный митинг. 25 февраля в Мурманской области пройдёт автопробег «День защитника Отечества – Герои Z». В рамках акции на Приморской площади Североморска будет организованно массовое построение автомобилей буквой «Z», затем участники автопробега колонной из Североморска через улицы города-героя Мурманска проследуют в Кольский район.

Егор Хаценко председатель, комитета молодёжной политики Мурманской области: «По всему региону силами волонтёров проходят мероприятия, во время которых поздравляют ветеранов с Днем защитника Отечества, а также работа по сбору подарков, организации досуга, оказанию необходимой помощи. Напомню, что со всем перечнем мероприятий, которые посвящены данному празднику, можно ознакомиться на порталах «Молодая Арктика» и «Наш север», а также на официальном сайте и на страницах в социальных сетей правительства Мурманской области, Министерства культуры».

В Мурманской области продолжают развивать первичное звено здравоохранения. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что это одна из ключевых задач совершенствования оказания медицинской помощи и обеспечения её доступности. Программа модернизации первичного реализуется в Мурманской области с 2021 года и запланирована на 5 лет. В 2022 году приобретено и введено в эксплуатацию 57 единиц техники, на которой проведено более 15 тысяч диагностических исследований.

Дмитрий Панычев, глава регионального Минздрава: «Один из основных акцентов программы модернизации первички в прошедшем году – это создание новых условий для оказания помощи детям. Завершены капитальные ремонты шести детских поликлиник. Радикально преобразились оба филиала первой детской поликлиники в Мурманске на ул. Полярные Зори и ул. Папанина. Выполнены ремонты кровли, фасадов, входной группы. Капитально отремонтированы две детских поликлиники в Печенгском округе, в Заполярном и Никеле».

Программа модернизации первичного звена здравоохранения дополнена мероприятиями плана «На Севере – жить». В прошлом году, благодаря мерам соцподдержки на работу в регион привлечено 132 врача и 20 медицинских работников среднего звена. Из областного бюджета на региональные выплаты приглашённым специалистам выделено больше 132 млн рублей. В 2023 году эта работа будет продолжена. Глава региона отметил, что в этом году для 10 муниципалитетов будут приобретены 126 единиц медоборудования, в том числе компьютерные томографы для Печенгской и Кандалакшской ЦРБ.

Во время оперативного совещания была затронута и тема благоустройства. В этом году в Мурманской области благоустроят 116 дворовых территорий во всех муниципалитетах.

«Правительством Мурманской области на эти цели предусмотрен значительный объём финансирования – 434 миллиона рублей», – отметил губернатор.

Будут благоустроены 8 общественных пространств в Верхнетуломском, Заозерске, Мончегорске, Мурманске, Североморске и Умбе и смонтированы 37 детских игровых и спортивных комплексов.

«Помимо этого мы продолжаем работу по благоустройству общественных территорий, ставших победителями Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее об этих проектах рассказала глава министерства градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова.

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