НВоенные следователи выявляли нарушителей воинского учёта в Североморске

Владислав Богуненко, следователь военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Всего с начала проведения таких мероприятий на территории Североморского гарнизона на воинский учёт поставлены 62 натурализованных гражданина, из которых более 15 заключили контракт о прохождении военной службы. Кроме того, желание проходить службу в Вооружённых силах Российской Федерации изъявили более сорока иностранцев. Подобные мероприятия на территории Североморска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».

Офицеры совместно с военной полицией провели рейд во флотской столице. Среди проверенных граждан были найдены двое граждан, не вставших на воинский учёт. Мужчин доставили в военкомат Североморска для регистрации в единой системе учёта.

Владислав Богуненко, следователь военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Всего с начала проведения таких мероприятий на территории Североморского гарнизона на воинский учёт поставлены 62 натурализованных гражданина, из которых более 15 заключили контракт о прохождении военной службы. Кроме того, желание проходить службу в Вооружённых силах Российской Федерации изъявили более сорока иностранцев. Подобные мероприятия на территории Североморска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».