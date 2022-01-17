«Нырнуть в профессию с головой» теперь смогут студенты Мурманского государственного технического университета

Транспортная компания в составе Союза рыбопромышленников Севера и МГТУ заключили соглашение о сотрудничестве.

Сегодня подготовить высококвалифицированного специалиста в стенах только учебного заведения невозможно. Будущий механик или же судоводитель должен знать не только теоретическую часть, но и уметь применять свои знания на практике. Например, студенты МГТУ смогут пройти её на судне «Тавр».

Волноваться за молодое поколение точно не стоит – старшие наставники подготовят для курсантов насыщенную и полезную морскую программу.

Анатолий Кваша, капитан судна «Тавр»: «Студенты будут ходить на вахты, будут знакомиться с судном, увидят основы работы, будут ходить на вахты с штурманами, механики с механиками, общесудовые работы. Они познают все прелести морской жизни».

На данный момент мурманский флот испытывает большой кадровый голод. Средний возраст моряков 44-50 лет. Именно поэтому Союз рыбопромышленников Севера и все судовладельцы заинтересованы в грамотной профориентационной кампании.

Нина Башмакова, специалист по связям с общественностью и СМИ Союза рыбопромышленников Севера: «Компании Союза промышленников Севера стараются предоставить площадку для прохождения практики, чтобы те знания, которые получили в вузе, ребята смогли освоить в нормальных, естественных, рабочих условиях».

Михаил Крапля, директор компании «Лоран»: «Ребята, получившие образование, стремятся уйти под флаги, уйти в какие-то зарубежные компании, не остаются на нашем бассейне. Хотелось бы, чтобы эта тенденция изменилась, чтобы флот начал получать свежую кровь».

Работа в море - это тяжёлый физический труд, ведь по несколько месяцев в году приходится работать непрерывно, без выходных, с постоянной сменой часовых поясов, а также в различных климатических зонах. Привыкать к такому напряженному графику курсанты будут уже на практике.

Светлана Деркач, ректор МГТУ: «С транспортной компанией «Лоран» мы сотрудничаем очень давно, у университета давние связи, которые своей задачей ставят подготовку морских специалистов, членов экипажей морских судов. Поэтому ребята, которые учатся на этих специальностях, понимают, какой профессии они собираются себя посвятить».

Соглашение о сотрудничестве подписано, совсем скоро в уютных каютах судна «Тавр» будут располагаться и курсанты.