Нюансы путешествия с любимыми животными

До лета осталось чуть меньше месяца, но непредсказуемая северная погода не спешит радовать жителей Заполярья. Многие начинают задумываться о предстоящем отпуске в тёплых краях, а вместе тем появляются и тяжкие размышления, что же делать с домашними любимцами?

Правила перевозок меняются чуть ли не каждый год, определенные сложности могут возникнуть из-за недостающего сертификата о прививке, отсутствия переноски или намордника.

Оксана Бойко – заводчица и кинолог с многолетним стажем. О правилах перевозки домашних животных девушка знает не понаслышке, ведь путешествовать предпочитает исключительно со своими любимцами. Дружной компанией они объездили и облетели многие регионы нашей страны, однако любимым местом для отдыха всё же остаётся наш Кольский край.

Оксана Бойко, заводчица, кинолог: «У меня такая порода собак, которая является компаньонами, то есть костры, гитары, палатки, рыбалка. Они всегда рядом, где-то в спальнике пригреются. В Териберку мы ездим, сейчас планируется субботник в Териберке, я планирую поехать и взять собак, чтобы побегали, поучаствовали».

Многие животные по-разному переживают долгое отсутствие хозяина: кто-то быстро адаптируется к новым условиям и людям, а для кого-то разлука становится настоящей трагедией. Оставлять любимца дома или путешествовать вместе с ним решает хозяин. Однако, если вы всё же пошли на такой шаг, то необходимо правильно подготовить питомца к долгой дороге. В первую очередь, сделать все необходимые прививки.

Ирина Молчанова, ветеринарный фельдшер Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных: «Если летят по России, то требуется прививка только от бешенства, вирусы делаются для животных по желанию хозяина – это просто обезопасить животное. От глистов обязательно обработать и после отпуска, потому что там тоже инвазия. Прививка от бешенства на поезд - отменены справочки, в аэропорту должны спросить авиакомпанию-перевозчика: кто-то требует справку, а кто-то требует клинический осмотр, штамп в паспорте. Справочка даётся за 3-5 дней».

Прежде чем покупать билет на самолёт владельцу необходимо позвонить в авиакомпанию и уточнить правила перевозки. Обычно в салон пускают животное, которое вместе с переноской не превышает 8 кг. Есть и другие нюансы, которые необходимо знать хозяину.

Оксана Бойко, заводчица, кинолог: «На животное приобретается билет. Допустим, я 2 мая отправляла авиакомпанией «Аэрофлот» щенка в Москву: 3500 стоит билет в среднем на собаку. Проверяют ветпаспорт, наличие прививок, также нужен специальный бокс-переноска, он может быть пластиковым, а может быть в виде сумки. У каждой авиакомпании есть определенные требования к размеру переносок, в которых можно провозить животное».

Владельцам животных, которые предпочитают путешествовать наземным транспортом, тоже необходимо подготовиться к дороге заранее.

Осана Бойко, заводчица, кинолог: «Поездом также берётся билет, обязательно переноска. Без переноски ваше животное не пустят в вагон. Нужен ветпаспорт, прививки - и без проблем можно путешествовать».

Позаботиться стоит и о безопасности своего питомца, в помощь владельцам – специальный жетон-адресник.

Оксана Бойко, заводчица, кинолог: «Для того, чтобы ехать с животным, нужно обязательно приобрести жетон, по которому можно идентифицировать животное. На нём указываются ваши контактные данные. Случиться может всё что угодно, случаи разные: собаки убегают, пугаются других собак и транспортных средств, естественно, нужно такой жетончик приобрести».

Чтобы сделать поездку максимально комфортной, ветеринары советуют дать питомцу успокоительные средства, а также обеспечить водой, а вот кормить животное непосредственное перед отъездом не стоит.