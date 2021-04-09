Нюфоцей Бэч «гостил» в Суздале

Мультфильм «Я жду Нюфацея Бэч» в начале года смогли увидеть первые зрители в Мурманске. Теперь о приключениях рыжего человечка, живущего в нагрудном кармане рубашки, узнали в Суздале на одном из самых известных анимационных фестивалей в России, который был организован в 26-й раз.

Александр Хмель, руководитель анимационной студии «Нюфоцей продакшн»: «Тот фильм, который мы представили в Суздале, не прошёл не замеченным. Мы поработали достаточно хорошо, студия представила тот продукт, который может конкурировать с теми продуктами которые представлены в студии».

Уникальность заполярного мультипликационного проекта заключается в том, что над созданием сериала «Я жду Нюфоцея Бэч» работают дистанционно более 100 специалистов со всего мира - от Мурманска до Нью-Джерси.

Артём Кузьмин, администратор анимационной студии «Нюфоцей продакшн»: «В Суздале впервые был представлен такой проект 9-серийный отрисованный в классической 2Д-анимации, поэтому люди, которые посмотрели, пребывают в шоке, и отзывы до сих пор приходят положительные».

Раньше история о Нюфоцее существовала только на страницах книг мурманского писателя Николая Колычева. Теперь, благодаря поддержке старых друзей - Андраника Мусатяна, Юрия Бергера и Александра Хмеля, которые выступили продюсерами анимационной проекта, о заполярной мультипликации узнала вся Россия.