Полтора миллиона россиян в январе решили «начать новую жизнь»18 на 19 января в Мурманске пройдут крещенские купания
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.23 12:00

О безопасности во время крещенских купаний – Сергей Кочетков и Владимир Вербицкий

Традиционно с 18 на 19 января в Заполярье пройдут крещенские купания. По данным на 17 января, в Мурманской области определены 13 мест для крещенских купаний.

«Ограничений купания из-за тонкого льда, как это было в прошлые годы, нет. Лёд достаточно прочный и позволяет проводить такие мероприятия, — сообщил руководитель инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области Виктор Дайнеко. — Тем более у купелей будут дежурить контролирующие службы (Росгвардия, полиция, военная комендатура в ЗАТО), задача которых — дозировать количество людей: прошли пять человек, остальные ждут — на льду не должно быть толпы. Спасатели всегда подают руки купающимся и готовы в любую минуту оказать помощь. Рядом будут дежурить медики».

Где в Мурманске можно будет окунуться в ледяную воду? Почему нельзя прыгать в прорубь со льда и вниз головой? И как греться после экстремального охлаждения? Обо всем этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» со старшим госинспектором по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области Сергеем Кочетковым и госинспектором по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской Владимиром Вербицким. А ещё узнаем, как правильно становиться «моржом» и какая погода лучше всего подходит для купания в проруби.

 

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