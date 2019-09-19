О библиотеках будущего, истории Полярной дивизии и опасностях тихой охоты - в новом выпуске «Вечёрки»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Первые в России библиотеки будущего открылись в Мурманске. Здесь разрешается шуметь, смеяться, играть в компьютерные игры и, конечно, читать. Подробности читайте в свежем выпуске «Вечерки».

В истории Полярной дивизии остается немало белых пятен. Правда ли, что в ее составе воевали заключенные и что у них почти не было оружия? Почему их называли дикой дивизией?

Что самое страшное при ночевке в заполярном лесу? Почему люди до последнего не бросают корзины с грибами? Об этом можно узнать из публикации под заголовком Опасности «тихой охоты».

Также в свежем выпуске:

- почему орган в Мурманской филармонии положительно отреагировал на подачу отопления;

- в каком городе квартплата еще выше мурманской, а рыба дешевле;

- когда в Мурманск привезут уникальную икону Божией Матери «Умягчение злых сердец».