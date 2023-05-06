О братьях наши меньших: хомяковые крысы меняют представление о грызунах, а кошка из Великобритании может получить медаль героя

На Филиппинах вывели рис, который выдерживает экстремальную погоду. Он устоит перед засухами, наводнениями и повышенной солёностью воды. Такие характеристики очень актуальны в условиях изменения климата и более резкой смены погоды.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Лондонская туриндустрия готовится принять сотни тысяч гостей со всего мира, которые приедут на коронацию Карла III. Отели украшают тематическим декором, а рестораны предлагают королевские меню.

Житель Нью-Йорка решил жить по принципам, о важности которых много лет рассказывал другим. Он не летает на самолётах, не выбрасывает отходов и уже год не пользуется городским электричеством.

В Париже на вооружение инспекторов состояния железных дорог метрополитена поступил знаменитый робот «Спот» компании «Boston Dynamics». Он будет помогать там, куда людям идти тяжело или опасно.

На Филиппинах вывели рис, который выдерживает экстремальную погоду. Он устоит перед засухами, наводнениями и повышенной солёностью воды. Такие характеристики очень актуальны в условиях изменения климата и более резкой смены погоды.

Ботаники продолжают искать самые высокие деревья Бразилии. А тем временем ботанический сад в Рио-де-Жанейро может похвастаться своей уникальной коллекцией. На его территории есть много гигантских деревьев, но самых высоких – одиннадцать. Их измерили с помощью дрона, оснащённого лидаром.

Экотуризм помогает колумбийскому департаменту Касанаре постепенно отказываться от добычи нефти. Путешественники из разных стран приезжают в заповедники, чтобы познакомиться с богатой флорой и фауной региона.

Гамбийские хомяковые крысы меняют представление о грызунах. Эти африканские зверьки очень способные, к тому же обладают острым обонянием. Такие качества сделали их незаменимыми помощниками людей.

В Мексике готовятся выпустить в дикую природу двух птенцов редкого калифорнийского кондора. Они родились в рамках программы разведения в зоопарке Мехико.

В зоопарке в Индии белая тигрица принесла трёх детёнышей. Один также родился с мутацией, но все котята здоровы.

В зоопарке также приветствуют рождение трёх азиатских львят. Эти редкие хищники относятся к вымирающему виду.

В Великобритании медаль героя может получить кошка. Она спасла жизнь своей хозяйке с диабетом, когда та потеряла сознание. Как это было, давайте узнаем…