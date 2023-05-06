О братьях наши меньших: хомяковые крысы меняют представление о грызунах, а кошка из Великобритании может получить медаль герояВ День Победы центр Мурманска освободят от транспортных средств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.23 13:35

О братьях наши меньших: хомяковые крысы меняют представление о грызунах, а кошка из Великобритании может получить медаль героя

На Филиппинах вывели рис, который выдерживает экстремальную погоду. Он устоит перед засухами, наводнениями и повышенной солёностью воды. Такие характеристики очень актуальны в условиях изменения климата и более резкой смены погоды.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Лондонская туриндустрия готовится принять сотни тысяч гостей со всего мира, которые приедут на коронацию Карла III. Отели украшают тематическим декором, а рестораны предлагают королевские меню.

Житель Нью-Йорка решил жить по принципам, о важности которых много лет рассказывал другим. Он не летает на самолётах, не выбрасывает отходов и уже год не пользуется городским электричеством.

В Париже на вооружение инспекторов состояния железных дорог метрополитена поступил знаменитый робот «Спот» компании «Boston Dynamics». Он будет помогать там, куда людям идти тяжело или опасно.

На Филиппинах вывели рис, который выдерживает экстремальную погоду. Он устоит перед засухами, наводнениями и повышенной солёностью воды. Такие характеристики очень актуальны в условиях изменения климата и более резкой смены погоды.

Ботаники продолжают искать самые высокие деревья Бразилии. А тем временем ботанический сад в Рио-де-Жанейро может похвастаться своей уникальной коллекцией. На его территории есть много гигантских деревьев, но самых высоких – одиннадцать. Их измерили с помощью дрона, оснащённого лидаром.

Экотуризм помогает колумбийскому департаменту Касанаре постепенно отказываться от добычи нефти. Путешественники из разных стран приезжают в заповедники, чтобы познакомиться с богатой флорой и фауной региона.

Гамбийские хомяковые крысы меняют представление о грызунах. Эти африканские зверьки очень способные, к тому же обладают острым обонянием. Такие качества сделали их незаменимыми помощниками людей.

В Мексике готовятся выпустить в дикую природу двух птенцов редкого калифорнийского кондора. Они родились в рамках программы разведения в зоопарке Мехико.

В зоопарке в Индии белая тигрица принесла трёх детёнышей. Один также родился с мутацией, но все котята здоровы.

В зоопарке также приветствуют рождение трёх азиатских львят. Эти редкие хищники относятся к вымирающему виду.

В Великобритании медаль героя может получить кошка. Она спасла жизнь своей хозяйке с диабетом, когда та потеряла сознание. Как это было, давайте узнаем…

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс здоровья российского бизнеса почти приблизился к докризисным показателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Танки». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Вакансии в Мурманске сфере транспортного и торгового флота стали самыми высокооплачиваемыми в мае – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 2,09 рубля, доллар - на 1,79 рубля-PRO Энергетику (18+)5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика