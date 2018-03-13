На выборы подвезут на автобусахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Право на капитальный ремонт
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День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.18 19:30

О чём болит голова у главы региона?

Когда жители нашего региона перестанут удивляться перерасчётам за отопление? Что нужно сделать, чтобы  цифры в квитанциях не вызвали панику среди населения? Эти вопросы стали главными на оперативном заседание в правительстве Мурманской области.

Когда строилось большинство многоквартирных домов в городах Мурманской области,  то слово «энергоэффективность», если и было в профессиональном словаре инженеров, то явно звучало нечасто. Об экономии тогда не думали, что там мазут, солярка и бензин стоили так дешево, что водители порой выбрасывали излишки топлива. Но времена изменились, а вместе с тем подросли и счета в квитанциях за самую важную, с точки зрения жизни на севере, услугу – отопление. Да так, что коммунальные платежи в регионе считаются едва ли не самыми большими в стране. Поэтому  нетрудно догадаться, какую реакцию у северян вызывают корректировки, которые ресурсники проводят ежегодно. Одним деньги возвращают, а у других собственников, наоборот, от перерасчётов только пустеет семейный бюджет.  

- Где этот монитор, который покажет, где и когда, на какой объём потребление было завышено, - спрашивает у участников заседания Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мне кажется, мы каждый год об одном и том же говорим, требуем от ресурсников, чтобы они были аккуратными с перерасчётом. А они поступают просто, недавно и прямыми расчётами начали заниматься.

Путаницу в процесс привносит сама система платежей, рассчитанная не только на период отопительного сезона, а на целый год. Если не следовать такому подходу, суммы в квитанциях стали бы в два раза выше и платить жителям, зависимых от котельных квартир, приходилось бы по факту. Соответственно необходимость в корректировках вовсе отпала. Пока же, чтобы не допускать перерасчётов в большую сторону, за потреблением тепла нужно следить, на сумму в платёжках может повлиять даже открытое в подъезде окно. Увы, управляющие компании не всегда обращают внимание на такие мелочи, а уповать на тёплую погоду, значит, вести себя безрассудно. Но не стоит винить только коммунальщиков, далеко не во всех муниципальных квартирах стоят приборы учёта. На оперативном совещании в правительстве так же подвели итоги конкурса по распределению средств на поддержку местных инициатив.

-  Как и в прошлом году типология проектов широкая. Например, в городском поселении Ревда планируют закупит мотоциклы для  мотоклуба, - рассказывает Глеб Шинкарчук, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. - В Ловозерском районе жители хотят обустроить автобусную остановку, а так же закупить спортинвентарь и музыкальное оборудование.

Всего комиссия одобрила 37 заявок. Баллы начислялись по таким критериям, как софинансирование проекта со стороны населения или предприятий и экономический эффект. В областном бюджете на реализацию местных инициатив предусмотрено 25 млн рублей, которых хватает на субсидию для 26 идей прошедших отбор. Но куда более значимой, с точки зрения уровня жизни, будет новость о том, что федеральный центр выделил более 43 миллионов рублей на оборудование детских поликлиник. В региональном Минздраве уже определились с тем, на что потратят эти средства.

- В связи с тем, что большинство рентген-диагностических комплексов в детских поликлиниках Мурманской области устанавливалась в рамках программы здоровье  в 2006 году, то все они выработали свой срок службы и морально устарели, - отмечает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области, - поэтому министерством было принято решение о закупке на эти средства шести современных комплексов для замены устаревшего оборудования.

Три аппараты будут установлены в детских медицинских учреждениях  города Мурманска. Остальные установки  получат поликлиники в Апатитах,  Мончегорске и Североморске.

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