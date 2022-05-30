О чём говорит северный олень на логотипе музея Полярного?

О жизни поморов и следах первых северян рассказывают экспозиции историко-краеведческого музея Полярного. Наши юные корреспонденты побывали в рыбацкой избе и узнали о подробности археологических раскопок.

О жизни поморов и следах первых северян рассказывают экспозиции историко-краеведческого музея Полярного. Наши юные корреспонденты побывали в рыбацкой избе и узнали о подробности археологических раскопок.

Широко известно о поморах, как о первых профессиональных рыболовах Севера. В своё время, переселившись из более южной части России, они принесли с собой определённый уклад жизни.

Если бы современные строители делали здания по поморским технологиям, то жильё можно было бы назвать экодом: все вещи в ней сделаны из природных материалов. Например, береста – её использовали для создания обуви, посуды и розжига печи.

В семьях поморов использовали даже непригодную для ловли рыбацкую сеть. Например, из неё делали подножные коврики. А из найденных на берегу моря деревянных брусков вырезали фигуры животных.

Пережидая бури и штормы, рыбаки делали деревянные игрушки для своих детей. Эта фигура с лицом – просто кукла. Изделие без глаз и рта называется панка, это оберег для каждого члена семьи. С ней он рождался и умирал.

На втором этаже музея находятся и другие постоянные экспозиции: часть из них погружает посетителя в историю развития города Полярного и первых жителей Крайнего Севера.

Первые свидетельства стоянок древних людей на острове Большом Оленьем были найдены в 1928 году. После войны не раз предпринимались попытки археологических раскопок, но самым успешным поиском стали исследования в 2000 году, по итогам которых был открыт этот зал.

Здесь поддерживается определённые температура и влажность для того, чтобы сохранить в целости найденные предметы быта, орудия труда и останки.

Самым главным элементом экспозиции является захоронение №13. В нём находится 50-летний мужчина, по всей видимости, шаман, так как с ним найдены магические атрибуты: колотушка для бубна и редкая металлическая нашивка.

Судя по обнаруженным материалам, существовали древние люди за счёт собирательства, рыбалки и охоты. Большой удачей было поймать оленя. Его шкура, кости и мясо надёжно обеспечивали одеждой, инструментами и пищей.

Северный амулет в виде самого сильного животного – оленя, считается не только древнерусским искусством, он давал своему обладателю силу и защищал от зла. Также он стал логотипом музея Полярного.

Все экспозиционные залы городского историко-краеведческого музея – временные и постоянные – можно посетить в часы работы учреждения. Обратите внимание, с 1 июня график приёма может измениться.