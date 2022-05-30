Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в АрктикеСкоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.22 19:30

О чём говорит северный олень на логотипе музея Полярного?

О жизни поморов и следах первых северян рассказывают экспозиции историко-краеведческого музея Полярного. Наши юные корреспонденты побывали в рыбацкой избе и узнали о подробности археологических раскопок.

О жизни поморов и следах первых северян рассказывают экспозиции историко-краеведческого музея Полярного. Наши юные корреспонденты побывали в рыбацкой избе и узнали о подробности археологических раскопок.

Широко известно о поморах, как о первых профессиональных рыболовах Севера. В своё время, переселившись из более южной части России, они принесли с собой определённый уклад жизни.

Если бы современные строители делали здания по поморским технологиям, то жильё можно было бы назвать экодом: все вещи в ней сделаны из природных материалов. Например, береста – её использовали для создания обуви, посуды и розжига печи.

В семьях поморов использовали даже непригодную для ловли рыбацкую сеть. Например, из неё делали подножные коврики. А из найденных на берегу моря деревянных брусков вырезали фигуры животных.

Пережидая бури и штормы, рыбаки делали деревянные игрушки для своих детей. Эта фигура с лицом – просто кукла. Изделие без глаз и рта называется панка, это оберег для каждого члена семьи. С ней он рождался и умирал.

На втором этаже музея находятся и другие постоянные экспозиции: часть из них погружает посетителя в историю развития города Полярного и первых жителей Крайнего Севера.

Первые свидетельства стоянок древних людей на острове Большом Оленьем были найдены в 1928 году. После войны не раз предпринимались попытки археологических раскопок, но самым успешным поиском стали исследования в 2000 году, по итогам которых был открыт этот зал.

Здесь поддерживается определённые температура и влажность для того, чтобы сохранить в целости найденные предметы быта, орудия труда и останки.

Самым главным элементом экспозиции является захоронение №13. В нём находится 50-летний мужчина, по всей видимости, шаман, так как с ним найдены магические атрибуты: колотушка для бубна и редкая металлическая нашивка.

Судя по обнаруженным материалам, существовали древние люди за счёт собирательства, рыбалки и охоты. Большой удачей было поймать оленя. Его шкура, кости и мясо надёжно обеспечивали одеждой, инструментами и пищей.

Северный амулет в виде самого сильного животного – оленя, считается не только древнерусским искусством, он давал своему обладателю силу и защищал от зла. Также он стал логотипом музея Полярного.

Все экспозиционные залы городского историко-краеведческого музея – временные и постоянные – можно посетить в часы работы учреждения. Обратите внимание, с 1 июня график приёма может измениться.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Роберт — король Шотландии». Художественный фильм (18+)00:00Мурманская областная Дума: Молодежный парламент. Новый созыв (6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получила более 146 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 4,72 рубля, доллар потерял почти 3,31 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области около 110 тысяч граждан и организаций числятся в должниках за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика