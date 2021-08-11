О чём мечтают педагоги школ, детских садов и Центров образования в ЗАТО Александровск?

У детского сада с красивым названием «Жемчужинка» три корпуса. В этом году дошкольное учреждение - дежурное, то есть все малыши Полярного летом посещают именно четвертый сад. И пока одно из зданий продолжает функционировать в штатном режиме, два других проходят подготовку к новому учебному году, в основном, это косметические ремонты групп, озеленение участков, реставрация лестниц и уличных элементов площадок. Однако у педагогического состава большие планы по обновлению учебного инвентаря.

Анжела Стояновская, заведующая детским садом №4, г. Полярный: «Мы закупили интерактивные доски, ноутбуки, ждём комплекс для занятия STEM-лаборатория, то есть для экспериментальной деятельности. У нас планы большие, чтобы дети привыкали к экспериментам, к исследовательской деятельности».

1 сентября для ребят постарше на базе Центра дополнительного образования откроются двери «Дома Юнармии». Программу военно-патриотической направленности педагоги и руководство учреждения разработали неспроста – она призвана объединить юнармейцев всего большого ЗАТО и показать все функции обороны страны.

Лариса Михайлова, директор Центра дополнительного образования детей, г. Полярный: «Мы вместе работаем: Кольская флотилия, женсоветы и образование. У нас одна задача, чтобы детям в ЗАТО Александровск, в гарнизоне города Полярный было чем заняться. Смысл какой: родители, в основном, военнослужащие, дети должны знать, чем занимаются их родители. Дом армии будет иметь профориентационную направленность для будущих защитников Отечества».

Основные мероприятия по уборке пищеблоков и кабинетов, опрессовке водо- и теплосистем уже позади, учреждения доделывают запланированные ремонты. Однако комиссия обращает внимание и на другие моменты школьной жизни.

Ольга Гарагуля, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Мы проверяем школы, их готовность: безопасность наших детей, противопожарная безопасность, антитеррористическая безопасность».

Приступили к активной фазе возведения и долгожданной детской площадки «Кораблик». Основание под будущий игровой комплекс уже подготовлено, вскоре его застелют тартановым покрытием, сейчас рабочие трудятся над устройством входной группы, в том числе установкой пандуса. От центра городского развития Мурманской области уже получена партия конструктивов, самый главный элемент – яркий кораблик.

Сергей Богза, и.о. главы ЗАТО Александровск: «Мы не нарушаем традиции людские: люди привыкли называть её «корабликом», значит, корабликом она и будет».

Проверены к началу образовательного процесса будут все учреждения трёх городов и населенного пункта Оленья Губа. В комиссии по приёмке не только представители администрации, но и правоохранительных органов, сотрудники МЧС и санэпидстанции.