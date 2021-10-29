О чём можно говорить с властью? Куда обращаться и с какого возраста? Ответы на эти вопросы искала молодёжь Полярного

Главными участниками встречи стали подростки.

Оказалось, что молодёжь волнует «мусорная» проблема, многие участвуют в субботниках, но этого зачастую недостаточно. Говорить о, казалось бы, простой теме избито. Но волонтёры и организаторы уверены, что лишними такие встречи не будут.

Евгения Друзьяк, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Не может не радовать то, что подрастающее поколение озабочено экологическими проблемами, проблемами комфортного проживания в городской среде. Дети, насколько мне стало известно из общения с ними, активно участвуют в уборке территорий, в субботниках, интересуются созданием комфортных условий жизни в наших непростых условиях Заполярья».

Участниками встречи были озвучены предложения по содержанию в чистоте города и пути решения экологических проблем в целом.