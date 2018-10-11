О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

В жарких спорах о качестве построенных в Мурманске социальных домов наконец поставлена точка. К каким выводам пришла авторитетная комиссия, расскажут корреспонденты «Вечерки».

Новость под названием «Подростки до полусмерти избили школьницу», опубликованная в Интернете, вызвала огромный резонанс. Однако подробности этого происшествия. Которые удалось выяснить журналистам, оказались еще более шокирующими.

В конце сентября вступил в силу закон, по которому банки могут заблокировать вашу пластиковую карточку в любой момент. Но не пугайтесь – ограничения на карту поставят только если ею завладели мошенники.

Мурманчанин Дмитрий Рождественский уже три десятилетия расшифровывает таинственные послания всемирно известных астрологов, мистиков, провидцев, внимательно изучает библейские пророчества. Невероятными результатами своих изысканий он поделился с читателями «Вечерки».