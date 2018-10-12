О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

«Деньги – это мусор». Для многих директоров управляющих компаний эта расхожая фраза наполняется неожиданным смыслом. Ведь за не вывезенные отходы можно получить штраф. Журналисты «Вечерки» отправились в коммунальный рейд по мурманским дворам.

Что происходит с городскими светофорами? Кого мурманчане отправляют в лес? Почему спилили деревья возле налоговой инспекции? Ответы на эти и другие вопросы ищите в свежем номере главной городской газеты.

Матрешки, которые делает мурманчанка Виктория Куркотило, можно встретить в разных уголках мира. А ей самой порой снятся совы. Причем не простые, а бисерные. Об удивительных работах рассказывает «Вечерний Мурманск».