О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

Жильцы домов на улице Зои Космодемьянской буквально взмолились о помощи! О том, что находится на вершине мусорной горы и где помогут бороться с коммунальным беспределом, можно прочитать в свежем номере главной городской газеты.

День рождения отмечает уникальнейший человек, профессор истории, патриарх мурманского краеведения, почетный гражданин города-героя Мурманска Алексей Киселев. «Вечерка» выяснила, что Алексей Алексеевич умеет плести лапти, какое-то время работал за еду и управляет «жигуленком» не хуже, чем танком.

Кто из нас не мечтает о денежной работе, да еще и с перспективой обучения за границей? В Мурманске такая вакансия есть. Соискателю предлагают зарплату в 100 тысяч рублей в месяц и обучение в Париже. Что же это за работа мечты? Ответ ищите в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Сделать куклу-оберег из ткани или оленьей шкуры, вылепить цветок из глины, создать средневековые украшения из пластика и сплести настоящие вологодские кружева. Всему этому можно научиться… «Конечно, в музее!».