О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

Хозяйка, державшая в невыносимых условиях 86 шпицев, утверждает, что ее хотят убить. Эти и другие неожиданные подробности узнали журналисты «Вечернего Мурманска».

Обычная треска по 700 рублей за килограмм? Это похоже на чью-то больную фантазию. Но она может стать печальной реальностью, если в Россию вернутся аукционы на рыбные квоты.

Оказывается для того, чтобы управляющая компания начала добросовестно работать, нужен «волшебный» пинок. Но не простой, а штрафной. О том, кто его может дать, рассказывает «Вечерка».