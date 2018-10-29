О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

«Управление дорожного хозяйства» встретило непогоду во всеоружии. Сколько единиц техники в холодный период круглосуточно наводит порядок на улицах города? И кто из горожан мешает чистить дороги и тротуары от льда и снега?

Как городские чиновники контролируют работу управляющих компаний? И куда можно пожаловаться, если УК не выполняет свои обязательства? Подробно об этом в газете «Вечерний Мурманск».

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