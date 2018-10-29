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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.18 19:30

О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

«Управление дорожного хозяйства»  встретило непогоду во всеоружии. Сколько единиц техники в холодный период круглосуточно наводит порядок на улицах города? И кто из горожан мешает чистить дороги и тротуары от льда и снега?

Как городские чиновники контролируют работу управляющих компаний? И куда можно пожаловаться, если УК не выполняет свои обязательства? Подробно об этом в газете  «Вечерний Мурманск».

Также в свежей «Вечерке»: Мурманчане продолжают бесплатно получать новые квартиры. Почему спортивная общественность задумалась о строительстве в заполярной столице Дворца спортивной борьбы? И с какими последствиями пришлось бороться в Мурманске после крупных электроаварий?

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