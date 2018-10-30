О чем расскажут журналисты главной городской газеты – анонс свежего выпуска «Вечернего Мурманска»

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Перебои со светом, которые начались в Мурманске еще в пятницу, 26 октября, продолжались и в понедельник. Все последствия очередного блэкаута выяснили журналисты «Вечерки».

Спустя шесть лет хоккейный клуб «Мурман» возвращается в Суперлигу российского бенди. О долгом и трудном пути «Мурмана» в элиту спорта рассказывают корреспонденты «Вечернего Мурманска».

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