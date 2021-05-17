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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.21 19:30

О чистоте рядов во власти и о поддержке многодетных семей

Иностранных активов у глав муниципалитетов быть не должно. Об этом говорил сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Также на совещании обсудили меры поддержки семей с детьми. В Мурманской области они будут расширены.

рей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу управление по противодействию коррупции вместе с нашим Минюстом, аппаратом правительства и правоохранительными органами представить до конца недели мне предложения по мерам ответственности в отношении главы города Мурманска и проанализировать возможность нахождения его на занимаемой должности с учётом той информации, которая на сегодняшний день обсуждается и проверяется».

Ещё один вопрос - поддержка семей с детьми. Правительство Мурманской области этой теме уделяет особое внимание. В 2021 году на эти цели предусмотрено более 6,5 миллиарда рублей. Недавно Мурманская областная Дума рассмотрела законопроект, расширяющий меры поддержки, в том числе и на матерей, родивших ребёнка до 26 лет, проживающих, но не прописанных в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На приёме граждан, который я проводил в конце марта по поручению Президента РФ, ко мне обратились с просьбами по поправкам в два закона. Ну, во-первых, региональную выплату на мам, которая платится до 26 лет, распространить в том числе и на тех, кто имеет на территории Мурманской области временную регистрацию, но не имеет регистрации в других регионах страны. Это первое. Второе,  это то, чтобы материнский капитал можно было использовать в любое время с момента рождения или усыновления».

Во время оперативного совещания министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков доложил о ходе весенней уборки в муниципалитетах области. Самыми чистыми признаны Кольский район и ЗАТО г.Североморск. А вот по Мурманску имеются замечания. Сейчас они устраняются. Кировск, к слову, стал единственным городом региона, в котором всё ещё лежит снег, а власти проводят работу по его вывозу.

Алексей Лыженков,  министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «В настоящее время система «СМУТ» функционирует, задания регистрируются, фиксируется выполнение. За отчётный период продолжалась модернизация модулей системы без значимых сбоев в функционировании».

Обсудили итоги  минувшего этапа Всероссийского стартап-тура в рамках дней предпринимательства. Третье место в финале занял мурманчанин Григорий Сафонов с индустриальным инвестиционным проектом по реконструкции и повышению энергоэффективности городского отопления. Андрей Чибис поручил вице-губернатору Юрию Сердечкину изучить проект и оценить возможность его воплощения в жизнь.

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