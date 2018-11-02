О чудесах мурманского «Кванториума» рассказывают журналисты «Вечёрки»

Школьники создают макет грузового терминала с действующими механизмами, анализируют лекарства и выращивают полезные водоросли. С чудесами мурманского «Кванториума» познакомились журналисты городской газеты.

Накануне Дня народного единства в Мурманске встретились русские, белорусы, украинцы, саами, молдаване, чуваши, немцы и узбеки. Почему перцев должно быть именно четыре и кто имеет право носить венок, можно узнать из свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

В областном центре открылась необычная выставка, посвящённая работам последнего мурманского художника-монументалиста Вячеслава Герасимова.

Это единственное учреждение начального образования в Мурманске, где ведётся обучение английскому языку по программе для школ с углубленным изучением иностранного языка. Об удивительной прогимназии № 51 материал «Вечёрки».