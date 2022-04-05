О деньгах, потребителях и времени рассказывают работы Ивана Ворона

Более 30 картин североморского художника заняли выставочный зал историко-краеведческого музея Полярного. А вот о планах и необычных проектах, в числе которых русский арт-биеннале, нашим корреспондентам из большого ЗАТО рассказал сам преподаватель и автор многочисленных полотен.

Чем больше смотришь, тем больше видишь. Таков стиль Ивана Ворона: около трёх десятков его картин заняли сегодня места во временной экспозиции музея города Полярного.

Наталья Токарева, заведующая выставочным сектором Североморского музейно-выставочного комплекса: «Большая часть работ – это работы, которые выполненные в направлении современного искусства».

К ним художник отнёс свою недавнюю серию «Общество потребления». В центре внимания, конечно, деньги. А уже дальше на холстах без труда отыскиваются отходы – как в прямом смысле, так и переносном. Больше, чем наносить на полотно яркие краски, Иван Ворон любит сам процесс продумывания будущих шедевров. В том числе, особой страстью пылает к созданию проектов. Причеё, сотрудничает не только с именитыми художниками и творцами, но и с… детьми.

Иван Ворон, художник, г. Североморск: «Самое интересное было, когда мы закончили монтаж выставки, но осталось одно место. И заходит семья, а мы в это время монтажом экспозиции занимались. Я предложил мальчику 5-6 лет что-нибудь написать. И он, представляете, пишет перевернутыми буквами: «Я хочу быть художником», - и подписывает: «Рафаэль».

Участие и организация российской версии выставки «Арт-биеннале» также в копилке достижений североморского мастера. Этот уникальный проект в сфере современного искусства был поддержан иностранными партнёрами, в числе которых художники из Норвегии и Швеции.

Иван Ворон, художник, г. Североморск: «Где-то больше 10 тысяч художников со всего мира привозили, мы отбирали эти работы. Шесть месяцев была эта выставка в Североморске. Это неплохо, в Мурманске никогда такого не было, а вот в Североморске у нас было».

Есть ещё одна сторона таланта мастера. Художник обучает ремеслу детей и даже взрослых, уверяет, что в любом возрасте можно взять в руки кисть. Но этого недостаточно для написания настоящей картины.

Иван Ворон, художник, г. Североморск: «Я всегда ученикам говорю: «Нарисовать я вас научу, а вот творить сложнее», потому что творчество ты должен чувствовать, для этого в сердце должно быть у тебя. И тогда у тебя легко получается всегда что-то новое. Это и интересно, когда ты что-то новое приносишь в наш мир».

Екатерина Ковалёва, преподаватель Детской школы искусств, г. Полярный: «Я даже завидую, что в Североморске есть такой преподаватель, я бы сама к нему сходила, поучилась».

Выставка в Полярном посвящена юбилею художника. Погрузиться в многогранный мир фантазии автора можно до 30 апреля в Историко-краеведческом музее города воинской славы.