О детях войны, ремонте дороги и клубе старшего поколения – в новом выпуске «Вечёрки»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

В Мурманске состоялась презентация короткометражного музыкального фильма о детях времен Великой Отечественной войны. «Вечерка» рассказывает о том, как снимали картину.

В районе Больничного городка дорожные службы приводят в порядок междворовые проезды. Как изменится эта территория?

В областном центре продолжает работу «Городской клуб старшего поколения». О том, как записаться в клуб, и какая программа ждет его участников до конца сентября - читайте в свежем номере главной городской газеты.