О долгах вам могут напомнить неожиданно и в любом месте

«Узнай о своих долгах». Под таким названием на дорогах Мурманска прошла Всероссийская информационно-просветительная акция судебных приставов, которые совместно с сотрудниками ГИБДД останавливали автомобили и проверяли водителей на наличие задолженностей.

Центр города – площадь Пять Углов. Первый остановленный автомобиль в ходе проведения акции - и сразу должник. У мужчины имеется давний неоплаченный штраф за автонарушение:

- У вас штраф за превышение скорости, со 2 августа 2019 года, на 500 рублей, он не оплачен. Оплачивать сейчас будете?

- Я в Туломе проживаю, оплачиваю всегда исправно. Квитанция есть с собой, можно проверить.

Северянин уверял, что не получал извещения о штрафе, но отговариваться долго не стал. Погасил задолженность на месте с помощью терминала. Однако не все граждане относятся сознательно к законным требованиям представителей правопорядка. Некоторые пытаются увиливать от ответственности, чем сами себе вредят.

«Мы применяем меры принудительного исполнения, мы же служба принудительного исполнения. Например, арестовываем банковские счета - это самая наша ходовая мера, - рассказывает Наталья Поникарова, ведущий специалист эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП по Мурманской области. - Арестовываем имущество, как движимое, так и недвижимое. Обращаем взыскание на доходы должника. Применяем такие меры, как ограничение выезда за пределы страны».

А ведь запрет на выезд заграницу может испортить северянам новогодние каникулы. Если вы не уверены в том, что вашего имени нет в списках должников приставов или Госавтоинспекции, можно самостоятельно проверить это. Достаточно зайти на сайт «Госуслуги» или Федеральной службы судебных приставов и перейти в раздел «Банк данных исполнительных производств».

«Там представлена вся информация о задолженности. Есть контактные данные судебного пристава исполнителя, его ФИО, контактный телефон, наименование отдела, - рассказывает Наталья Поникарова, ведущий специалист эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП по Мурманской области. – На этом сайте можно оплатить задолженность. Также есть мобильное приложение ФССП, где также можно узнать о наличии задолженности и оплатить её».

Всем автомобилистам, которых в ходе акции остановили для проверки, сотрудники ГИБДД вручали памятные брошюры и сувениры, чтобы они не забывали о своевременной оплате долгов. И конечно, напоминали о строгом соблюдении правил дорожного движения. Ведь, это наиболее частые причины для применения штрафных санкций.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Мурманской области: «Водители чаще всего совершают выезд на встречную полосу, превышают скоростной режим, не предоставление преимущества движению пешеходам, нарушают движение на перекрестках».

В этот день акция прошла в разных точках Мурманска.