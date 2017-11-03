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День за днём с «Арктик-ТВ»03.11.17 19:30

О дорогах и доступной среде доложили министры

Из Москвы к сегодняшнему заседанию регионального правительства  Марина Ковтун, губернатор Мурманской области,  вернуться не успела. И впервые за всю историю работы кабинета министров заседание областного правительства  губернатор провела  по видеоконференцсвязи. В повестке главными стали вопросы транспортного и социального развития региона.

Профильный министр на заседании областного правительства подвёл предварительные итоги ремонтной кампании 2017 года. Размер Дорожного фонда Мурманской области в этом году  составляет 2,5 миллиарда рублей и сделать за эти деньги удалось многое, например, отремонтировать почти 100 километров дорог.  Вот только финансирование транспортной сферы в будущем году просядет примерно на 23% и связано это с акцизами, средства с которых полностью будут поступать в федерально казну, а помощи от правительства, скорее всего, не будет.  

- Будем определять приоритеты, выполнять те ремонты, которые мы способны выполнить, исходя из тех источников, которые у нас есть, - отмечает Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Перед  региональным Минтрансом, как и рядом других ведомств, стоит ещё одна задача - сделать объекты инфраструктуры более приспособленными для людей с ограниченными возможностями. Срок действия формирования программы создания безбарьерной среды продлён до 2030 года.

- Мы неоднократно говорили о том, что одно из самых главных сложностей в этой программе - это доступ в жилфонд, - отмечает Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области, - поэтому сформированы региональные комиссии, которые обследовали почти 680 объектов жилого фонда, где проживают инвалиды на предмет обеспечения их средствами доступной среды.

Вопрос о нехватке средств, по словам министра социального развития Мурманской области, не стоит, просто за отведённый ранее период было невозможно сделать всё необходимое. В марте подготовлена и утверждена новая редакция «дорожной карты» по решению существующих проблем, куда дополнительно включены 34 мероприятия. Станет ли после этого жизнь инвалидов легче, узнаем через 10 лет.

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