О духе коммерции в кино – разговор с режиссёром Романом Уздиным

Новый герой программы «Проще говоря» - начинающий режиссёр Роман Уздин из Санкт-Петербурга. В беседе с Эллиной Ким он расскажет том, как он начал снимать фильмы и писать собственные сценарии, а также о том, зачем создавать картины, которые не пронизаны духом коммерции.

- Сколько средств тратят молодые режиссёры на создание авторского короткометражного кино?

- Первый фильм …200 тысяч рублей.

- Какую роль в жизни нашего земляка играет рэп и как он сотрудничает с культовой группой «Многоточие»?

- Я им режиссировал клип.

Об этом и многом другом пойдёт разговор в новом выпуске программы «Проще говоря» с Романом Уздиным, начинающим режиссером из Санкт - Петербурга. Увидеть его можно сегодня, 16 января, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф