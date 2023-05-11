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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.23 19:30

О душах усопших воинов молились на старом кладбище Мурманска

Старое кладбище Мурманска в эти дни незаслуженно обходят стороной, уверена Тамара Волганова. Руководитель военно-патриотического движения «Возрождение» отмечает, что здесь покоятся останки героев, в том числе, воевавших в Заполярье. На территории похоронен Анатолий Бредов, а недалеко от него могила Владимира Капустина. К слову, их имена носят Мурманские улицы.

Тамара Волганова, руководитель военно-патриотического движения «Возрождение» благотворительной организации «Радуга51»: «Уже несколько лет подряд я пытаюсь привлечь внимание к этому мемориалу. К этим братским могилам. Почему сюда никто не ходит? Предпочитают посещать Долину Смерти или Долину Славы. Нашего Алёшу. А тут столько людей захоронено. И они тоже хотят, чтобы им затеплили свечку».

Стоит отметить, что кладбище, по крайней мере центральная его часть, выглядит ухоженной, за памятниками городские власти следят. А люди нет-нет да и проходят по дорожкам мимо памятников. Не забывает о захоронениях и епархия.

Александр Быстров, священник Храма Святого равноапостольного великого князя Владимира, г. Мурманск: «Помолились о душах усопших воинов – погибших в годы Великой Отечественной войны. Это наша с вами прямая обязанность как христиан молиться об усопших, а тем более, за павших воинов, поскольку они являются нашими благодетелями».

Вероятно, благодаря усилиям неравнодушных жителей нашего города-героя, в будущем году месту захоронения бойцов в Мурманске уделят больше внимания.  Но в любом случае, Тамара Волганова, как и прежде, пригласит для службы священника.

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