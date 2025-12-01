О главном итоге встречи с Президентом РФ, вывозе мусора, новогодней и спортивной программах на декабрь и январь – состоялось оперативное совещание

На еженедельном оперативном совещании губернатор Мурманской области подвёл итоги встречи с Президентом России Владимиром Путиным, а также вновь поднял тему качества уборки мусора в городах Заполярья.

Оперативное совещание началось с обсуждения темы вывоза мусора. Несмотря на сложную погодную обстановку в регионе, «Ситиматик» заявил, что все контейнерные площадки очищены и проблем с ними больше нет.

Яна Куприкова, генеральный директор АО «Ситиматик»: «По ситуации вывоза мусора в Кировске и Апатитах: по нашей информации, всё вывозится, сейчас там нет проблем. Действительно, сейчас сложная погодная обстановка в ряде территорий. Я, в первую очередь, говорю про проблемы с гололёдом, но мы с муниципалитетами в очень тесной связке, эти вопросы решаем оперативно».

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Андрей Владимирович, мне сейчас сообщают, что площадка в Кировске не вывезена по причине поломки машины».

Глава Кировска Юрий Кузин отметил, что ситуация с вывозом мусора с контейнерных площадок в городе улучшилась, но полностью всё ещё не решена.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Яна Анатольевна, либо вам не докладывают что-то, потому что, смотрите, в вашей картине мира - всё решено, с нашей картине мира, а она точно является достоверной, потому что мы тут на месте, не решено. Поэтому я прошу после оперативки вот эту картину мира сбить, а самое главное, чтобы местный директор либо докладывал, либо меры предпринимал, потому что так не годится. Я вам уже на прошлой неделе об этом сказал. Сейчас я прошу сбить эту историю, я же сказал, что будет больно. Мы соответственно вместе вот этой терапией позанимаемся».

Во время совещания было отмечено, что в Печенгском округе остаётся проблема с подключением электроэнергии домов по проекту «Свой дом в Арктике». Губернатору жалуются, что «Россети» в одностороннем порядке переносят дату выполнения работ.

Александр Комягин, и.о. директора Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»: «Ситуация у нас достаточно напряженная в 2025 году выдалась. Год у нас трудный в части дефицита финансирования источников. Я в причины вдаваться не буду, что мы сейчас делаем, сказал бы в своём докладе, что будем делать в предстоящие ближайшие периоды».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы знаете, я вам честно скажу, людям, самое главное, вообще наплевать про источники. Вы знаете, очень просто брать источник и тратить. Вот у нас есть проблема с источниками? Есть. Но мы соответственно выкручиваемся, выполняем свои обязательства. Если б я так рассуждал, как вы рассуждаете, сказал бы: «Знаете, уважаемые, наши льготные категории или бюджетники, у меня сейчас нет источника, поэтому без зарплаты посидите».

Андрей Чибис дал всем понять, что несмотря на отсутствие источников финансирования, обязательства должны быть выполнены не только у «Ситиматика» и «Россетей», но и у других организаций.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области, руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Ремонт подъездов в многоквартирных домах в Мурманской области плане на 2025 год 1500 подъездов, на настоящий момент работы выполнены только в 64% от плана. К нам поступают многочисленные обращения с просьбой установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «6-й комсомольская батарея» в сторону юга.

Губернатор отметил, что планы должны быть выполнены в поставленные сроки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Заверять можно всё что угодно, но я не очень понимаю, почему так. В течение этих летних месяцев, может быть, рабочая сила была на других направлениях? Тогда я прошу по-настоящему за этим смотреть».

Ещё одной острой темой обсуждений стал недавно открывшийся новый терминал аэропорта. Там наблюдаются проблемы с выгрузкой багажа из самолётов, нехваткой такси и многое другое.

Данила Дыринг, заместитель генерального директора аэропорта Мурманск: «На текущий момент перевезено суммарно 34 тысячи человек. Устранены недостатки на входной группе, очереди пассажиров сокращены до минимума. Установки налажены, подрядчики отработали. Все технические работы проведены».

На оперативном совещании глава региона сообщил, что Владимир Путин поддержал идею запуска комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического коридора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Почему это важно для всех нас? Ну, во-первых, это крайне важно в целом, для нашей страны, безусловно, но в любом случае, такой комплексный проект – это соответствующие инвестиции, прежде всего, частные инвестиции для реализации масштабных инвестпроектов. Они потянут экономику вверх всех арктических регионов и, конечно, Мурманск и нашу Мурманскую область».

На совещании сообщили и о большой программе культурно-массовых мероприятий декабря-января. В рамках новогодней кампании запланировано их более 900, в том числе и губернаторские ёлки, которые проведут с 12 по 14 декабря.

Ольга Анисимова, и.о. министра культуры Мурманской области: «Учреждения культуры активно вовлечены в подготовку праздничной программы событий, чтобы декабрь и январь, каникулы северяне смогли провести насыщено, ярко и интересно. Уже почти во всех муниципалитетах прошли церемонии новогодних ёлок на центральных площадях в населённых пунктах. Они сопровождались уличными концертно-театрализованными представлениями и развлекательно-игровыми программами».

В финале оперативного совещания подняли тему эффективности поддержки людей с инвалидностью в Мурманской области. В этом году социальные услуги в регионе получили почти четыре тысячи человек. Для них работает комплекс мер финансовой поддержки. Например, за счёт областного бюджета ежемесячные субсидии выделяются на оплату жилья, оплату проезда до медицинских организаций и обратно и многое другое.