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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.24 19:30

О грантах предпринимателям, ЕГЭ и ОГЭ – для выпускников, о форуме «КультАрктики» - для северян: в правительстве региона состоялось очередное совещание

Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с приятных для предпринимательского сообщества новостей. Были озвучены результаты конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в рамках проекта «Губернаторский старт». В этом году финансовую поддержку получит 21 проект.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Для предпринимателей доступны гранты до двух миллионов рублей в зависимости той приоритетной группы категорий и направлений проекта. Самозанятые могут получить поддержку до 500 тысяч рублей. Например, приоритетные группы, в которых можно получить поддержку до двух миллионов рублей - это проекты, которые реализуются в удалённых населённых пунктах, в ЗАТО, моногородах. Проекты, которые реализуются на гектаре Арктики, а также проекты, которые реализуются участниками специальной военной операции или членами их семей».

Конкурс реализуется по инициативе Андрей Чибиса и за 4 года существования стал одним из самых востребованных у северян. За это время грант получили 127 заявителей на общую сумму 134,3 млн рублей.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «В первом конкурсном отборе текущего года на рассмотрение поступило 186 заявок на общую сумму 138 миллионов рублей. Наибольшее количество заявок поступило на реализацию проектов в сфере отдыха и развлечений - это 41 заявка. Популярностью пользуются проекты в сфере предоставления различных услуг населению, а также производственные проекты в различных сферах - от сувенирной продукции до пищевых продуктов».

На совещании затронули одну из главных тем текущего месяца в сфере образования – ЕГЭ и ОГЭ. В этом году экзамены будут сдавать более трёх тысяч выпускников 11-х классов и почти 8 тысяч девятиклассников. По словам министра образования Мурманской области, пункты проведения тестирования уже готовы, а члены предметных комиссий прошли обучение и повышение квалификации.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Технология проведения основного государственного экзамена максимально приближена к технологии единого государственного экзамена. Материалы у нас поступают по сети «Интернет», распечатываются в день проведения экзамена в штабе, сканируются по завершению экзамена также в штабе. В 2024 году все пункты проведения экзаменов ОГЭ и государственного выпускного экзамена оборудованы системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Это 671 аудитория».

К слову, в этом году главным нововведением в ЕГЭ станет возможность пересдачи одного предмета для учащихся одиннадцатого класса.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Участники в этом году, кроме десятиклассников, а у нас есть ребята, которые проходят ЕГЭ среди учащихся 10-х классов в праве 4 и 5 июля по заявлению один раз пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету».

Ещё одно важное событие мая – День образования Мурманской области. В рамках праздника в регионе во второй раз пройдёт форум «КультАрктики». В этот раз он будет посвящён развитию креативных индустрий. С 24 по 26 мая северян и гостей области ждут деловая и развлекательная программы. А главным подарком станет бесплатный концерт народного артиста России Григория Лепса в Мурманске.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Кульминационные события культурной программы развернуться на площади Пять Углов 26 мая. С 11 утра начнёт работать выставка-ярмарка креативных предпринимателей «Придумано в Арктике». С 13 часов стартует большой праздничный концерт, делегации ведущих творческих коллективов со всей Мурманской области покажут выступления, посвящённые Дню образования родного края. Подарком для жителей и гостей Мурманска станет концерт народного артиста России Григория Лепса, который начнётся на главной площади областного центра в 19 часов. Подробную информацию обо всех событиях можно получить в чат-боте. Для этого нужно отсканировать qr код, который вы видите на экране, и перейти по ссылке.

Ещё одну актуальную тему затронули на оперативном совещании - мошенничество. Жертвы телефонного и обмана в Сети с начала года потеряли более 320 млн рублей. УМВД России по Мурманской области совместно с региональным правительством проводят планомерную работу по профилактике преступлений.

Александр Ермолин, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области: «Начиная с 2023 года еженедельно по пятницам на территории области сотрудниками полиции проводится единый день профилактики бесконтактных хищений. В рамках проводимых мероприятий в соответствии с отработанным алгоритмом сотрудниками всех служб и подразделений территориальных ОВД проводится размещение информационных материалов в местах массового скопления граждан, по месту жительства с гражданами проводятся профилактические беседы о способах и методах профилактики данного вида хищения. Особое внимание уделяется проведению профилактических мероприятий в трудовых коллективах».

Александр Ермолин напомнил, что в настоящее время идёт работа над федеральным законопроектом о проверке банковских операций доверенными лицами. Чтобы предотвратить мошенничество финансовые организации обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками.

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