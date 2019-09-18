О капремонте, новых остановках, выставке и независимом кино - в новом выпуске «Вечёрки»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Недолго радовались. Такой вывод можно сделать по результатам капитального ремонта одного из домов в Мурманске. Кто же подмешал ложку дегтя во вполне благополучную историю ремонта?

У мурманских остановок появились «крылышки». Главный недостаток новых остановочных павильон удалось устранить. Где в городе появятся новые павильоны, и что мешает устанавливать их быстрее?

Оружие и амуниция, карты и схемы боевых действий, стенгазеты и боевые листки. Все это можно увидеть на открывшейся в Мурманске выставке, посвященная действиям Северного флота в Петсамо-Киркенесской операции. О двойном назначении обычной солдатской ложки и котелка, рассказывает «Вечерка».

Также читатели свежего номера городской газеты узнают, кто возглавил полицию Мурманска, как мурманчанин попал в книгу рекордов и чем наши земляки поразили жюри фестиваля независимого кино.