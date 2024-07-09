О книгах в Мурманске, которые находятся в «свободном плавании»
В этих «домиках» можно найти любые интересующие вас книги или же положить что-то из своей домашней коллекции. Такие мини-библиотеки находятся во многих точках города.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы находимся в Молодёжном сквере, здесь можно насладиться запахом цветов, пением птиц или же чтением книг. Например, перед нами буккроссинг, отсюда можно взять любую книгу, почитать её и вернуть на место. Или же сюда можно принести книгу из дома, которую уже никто не читает».
Следующей точа - Рябиновая аллея. Здесь недалеко от интеллект-центра расположилась ещё одна книжная полка. Литература здесь самая разнообразная: от детских сказок до детективов и светских журналов.
Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В поисках свободных книг мы решили обратиться к пользователям интернета, которые подсказали нам, что книги могут находиться в сквере на улице Хлобыстова. Однако, книг здесь мы не нашли, но здесь есть множество других развлечений для детей и не только».
Есть уличная библиотека и на площади Пять Углов. Здесь книги надолго не задерживаются. Всегда находятся читатели, которые возьмут отсюда что-нибудь интересное.
- Вы часто книжки читаете?
– Часто, очень даже.
– А буккроссингом пользуетесь часто?
- Через день. Потому что через день езжу в больницу и обязательно сюда приношу книги или беру почитать.
– А каких авторов любите читать?
– Чехов, Пушкин. Наши, Гоголя частенько беру.
– А много здесь ваших любимых авторов?
- Да. Я из дома все свои сюда принёс и люди тоже сюда приносят.
- Как думаете, полезно вот такое детище?
– Лучше, чем телефон.
***
- Психологию я обожаю читать, всякие такие мотивационные.
- Пользуетесь буккроссингом?
- Нет.
– Важно ли читать и зачем?
– Конечно, во-первых, чтение очень развивает и речь, и внутреннее сознание. Ты много чего интересного из книжек набираешься. Я считаю, что важно.
***
- Мы их слушаем.
– Какие любите?
– В основном, книги по саморазвитию и психологии.
– Я читаю приключения.
– Знаете такую акцию, как буккроссинг?
– Да, когда книги оставляют.
– Участвуете в ней?
– Нет, ни разу не участвовали, но читали оттуда.
– А зачем вообще такие акции нужны?
– Популяризация.
– Как думаете, это полезно для людей?
– Конечно, да. Расширение словарного запаса никто никому не запретит никогда.
***
- Беру иногда. Детские книжки попадаются, я беру, читаю внучке. Вот это беру, читаю.
– Важно ли такие акции проводить?
– Да, потому что постоянно смотрю, люди листают, берут кому, что нужно. Я живу около «Северного сияния» - казначейства, там постоянно люди меняются книжками.
Услуги буккроссинга предлагают и многие горские библиотеки. Такой формат наверняка подойдёт тем, кто всё время забывает вовремя сдать взятый в учреждении экземпляр.