Называйте конкретную сумму, когда ведёте переговоры о повышении зарплатыКто больше других нуждается в новой работе этим летом в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.07.24 19:30

О книгах в Мурманске, которые находятся в «свободном плавании»

Несмотря на то, что появляются новые технологии, а люди стали чаще смотреть короткие видео, Россия всё равно является одной из самых читающих стран в мире. Мы решили узнать о том, где в Мурманске можно найти библиотеку, работающую круглые сутки.

В этих «домиках» можно найти любые интересующие вас книги или же положить что-то из своей домашней коллекции. Такие мини-библиотеки находятся во многих точках города.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Мы находимся в Молодёжном сквере, здесь можно насладиться запахом цветов, пением птиц или же чтением книг. Например, перед нами буккроссинг, отсюда можно взять любую книгу, почитать её и вернуть на место. Или же сюда можно принести книгу из дома, которую уже никто не читает».

Следующей точа - Рябиновая аллея. Здесь недалеко от интеллект-центра расположилась ещё одна книжная полка. Литература здесь самая разнообразная: от детских сказок до детективов и светских журналов.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В поисках свободных книг мы решили обратиться к пользователям интернета, которые подсказали нам, что книги могут находиться в сквере на улице Хлобыстова. Однако, книг здесь мы не нашли, но здесь есть множество других развлечений для детей и не только».

Есть уличная библиотека и на площади Пять Углов. Здесь книги надолго не задерживаются. Всегда находятся читатели, которые возьмут отсюда что-нибудь интересное.

- Вы часто книжки читаете?

– Часто, очень даже.

– А буккроссингом пользуетесь часто?

- Через день. Потому что через день езжу в больницу и обязательно сюда приношу книги или беру почитать.

– А каких авторов любите читать?

– Чехов, Пушкин. Наши, Гоголя частенько беру.

– А много здесь ваших любимых авторов?

- Да. Я из дома все свои сюда принёс и люди тоже сюда приносят.

- Как думаете, полезно вот такое детище?

– Лучше, чем телефон.

***

- Психологию я обожаю читать, всякие такие мотивационные.

- Пользуетесь буккроссингом?

- Нет.

– Важно ли читать и зачем?

– Конечно, во-первых, чтение очень развивает и речь, и внутреннее сознание. Ты много чего интересного из книжек набираешься. Я считаю, что важно.

***

- Мы их слушаем.

– Какие любите?

– В основном, книги по саморазвитию и психологии.

– Я читаю приключения.

– Знаете такую акцию, как буккроссинг?

– Да, когда книги оставляют.

– Участвуете в ней?

– Нет, ни разу не участвовали, но читали оттуда.

– А зачем вообще такие акции нужны?

– Популяризация.

– Как думаете, это полезно для людей?

– Конечно, да. Расширение словарного запаса никто никому не запретит никогда.

***

- Беру иногда. Детские книжки попадаются, я беру, читаю внучке. Вот это беру, читаю.

– Важно ли такие акции проводить?

– Да, потому что постоянно смотрю, люди листают, берут кому, что нужно. Я живу около «Северного сияния» - казначейства, там постоянно люди меняются книжками.

Услуги буккроссинга предлагают и многие горские библиотеки. Такой формат наверняка подойдёт тем, кто всё время забывает вовремя сдать взятый в учреждении экземпляр.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Культурное наследие России». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Называйте конкретную сумму, когда ведёте переговоры о повышении зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар ослаб почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика