О коварстве дороги на Териберку теперь знает вся Россия

Из-за метели в снежный плен на трассе, ведущей к Териберке, попали несколько десятков автомобилей.

На дорогу, судя по всему, они вышли, игнорируя предупреждения регионального Минтранса и экстренных служб об ухудшении погоды.

К застрявшим на магистрали, ведущей к поморскому посёлку, автомобилистам, согласно информации профильного министерства, выдвинулась спецтехника, вот только один из автомобилей, который двигался в колонне, развернуло поперёк дороги…

Часть людей эвакуировали ещё ночью. А днём к ним с двух сторон: из Мурманска и Териберки пришли на помощь дорожники. Администрация Кольского района предоставила пункт обогрева для попавших в ЧП, так же на месте дежурили сотрудники МЧС, которые вывозили людей на снегоходах.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «Более 40 машин… 121 человек, в том числе дети попали в снежный плен».

По словам заместителя министра региональной безопасности Мурманской области, для этого времени года метели и переметы - типичная ситуация. Если бы не поток туристов, гости региона массово реши посетить Териберку именно сейчас, то и такой шумихи бы не поднялось. Кто был в этих районах прекрасно понимают, что шнекороторам, грейдерам и погрузчикам для расчистки дороги нужно время. Заполярье, как ни крути, регион суровый, тем не мнее на случившиеся обратил внимание и губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уведомлять о закрытии дороги начали ещё 28 марта… С ситуацией будем разбираться. Держу её на личном контроле. Очень прошу всех быть внимательными».

Туристам при посещении отдалённых пунктов, таких как Териберка, стоит прежде всего учитывать погодные условия и, возможно, даже, закладывать несколько дней к поездке, чтобы не опоздать на работу.