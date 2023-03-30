В Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение рациона питания населенияОтчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2022 году пройдёт 25 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.23 19:30

О коварстве дороги на Териберку теперь знает вся Россия

Из-за метели в снежный плен на трассе, ведущей к Териберке, попали несколько десятков автомобилей.

На дорогу, судя по всему, они вышли, игнорируя предупреждения регионального Минтранса и экстренных служб об ухудшении погоды.

К застрявшим на магистрали, ведущей к поморскому посёлку, автомобилистам, согласно информации профильного министерства, выдвинулась спецтехника, вот только один из автомобилей, который двигался в колонне, развернуло поперёк дороги…

Часть людей эвакуировали ещё ночью. А днём к ним с двух сторон: из Мурманска и Териберки пришли на помощь дорожники. Администрация Кольского района предоставила пункт обогрева для попавших в ЧП, так же на месте дежурили сотрудники МЧС, которые вывозили людей на снегоходах.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «Более 40 машин… 121 человек, в том числе дети попали в снежный плен».

По словам заместителя министра региональной безопасности Мурманской области, для этого времени года метели и переметы - типичная ситуация. Если бы не поток туристов, гости региона массово реши посетить Териберку именно сейчас, то и такой шумихи бы не поднялось. Кто был в этих районах прекрасно понимают, что шнекороторам, грейдерам и погрузчикам для расчистки дороги нужно время. Заполярье, как ни крути, регион суровый, тем не мнее на случившиеся обратил внимание и губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уведомлять о закрытии дороги начали ещё 28 марта… С ситуацией будем разбираться. Держу её на личном контроле. Очень прошу всех быть внимательными».

Туристам при посещении отдалённых пунктов, таких как Териберка, стоит прежде всего учитывать погодные условия и, возможно, даже, закладывать несколько дней к поездке, чтобы не опоздать на работу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Китайский след: открывает ли сотрудничество с КНР новые перспективы на рынке труда?-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар укрепился почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты Кольской атомной станции и ВАО АЭС обменялись передовым опытом в области работы оперативного персонала-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты расширяют гарантии социальной защиты граждан
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика