О кузнице кадров, летнем отдыхе и пляжном регби расскажет «Вечерка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Что поможет нашему региону превратиться в интеллектуальный центр и кузницу кадров для всей Арктической зоны, выяснили журналисты «Вечерки».

Можно ли хорошо отдохнуть на Черном море всего за девять тысяч рублей? Как мурманские школьники могут провести последний месяц каникул с пользой для здоровья?

Сборная Мурманской области по пляжному регби впервые сыграла на чемпионате России. За нашу команду выступал богатырь и по совместительству знаменитый московский блогер, который одним своим видом пугал соперников. Подробности рассказывает «Вечерний Мурманск».