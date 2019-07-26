День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.19 19:30
О кузнице кадров, летнем отдыхе и пляжном регби расскажет «Вечерка»
Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.
Что поможет нашему региону превратиться в интеллектуальный центр и кузницу кадров для всей Арктической зоны, выяснили журналисты «Вечерки».
Можно ли хорошо отдохнуть на Черном море всего за девять тысяч рублей? Как мурманские школьники могут провести последний месяц каникул с пользой для здоровья?
Сборная Мурманской области по пляжному регби впервые сыграла на чемпионате России. За нашу команду выступал богатырь и по совместительству знаменитый московский блогер, который одним своим видом пугал соперников. Подробности рассказывает «Вечерний Мурманск».
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Последние комментарии
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
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Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
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Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
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