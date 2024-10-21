О летней оздоровительной кампании успешно отчитались осенью

Сколько и где отдыхали летом дети Заполярья? Как обстоят дела с теплом в Североморске и Сафоново? Какие региональные проекты стали образцом для подражания? И как защитить себя и близких от мошенников? Ответы на эти вопросы были даны на традиционном оперативном совещании в правительстве региона.

В этом году в Мурманской области летняя оздоровительная кампания охватила 17 тысяч детей от 6 до 17 лет. В регионе для ребят работали лагеря дневного пребывания и загородные, центры патриотического воспитания «На Севере – жить!» и «Воин». За пределами региона дети отдыхали на побережье Чёрного моря, а также крупнейших всероссийских центрах «Орлёнок», «Артек» и «Смена».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что более 5,4 тысячи обучающихся активно поучаствовали в проекте «Работа рядом», пользу принеся своим населённым пунктам и заработав приличные деньги. Ребят трудоустраивали в жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, образование, строительство, здравоохранение. Тем родителям, кто мотивирует детей на это, и самим ребятам - старшеклассникам, которые пошли и получили свою первую работу, большое спасибо».

Также в Мурманской области провели 11 инклюзивных смен для 1660 детей с ОВЗ. В оздоровительных организациях на территории региона дети отдыхали бесплатно.

Диана Кузнецова, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Второй год подряд организован отдых для детей Приморского муниципального округа Запорожской области. В этом году состоялись три выезда в летний период, 332 ребёнка оздоровились в лагере «Звёздный» в Крыму».

Как прозвучало во время заседания, за девять месяцев этого года ущерб северянам от мошенников составил более 500 млн рублей. Было совершено почти 2800 преступлений в сфере телефонного и интернет-обмана. В числе распространённых схем – звонки от якобы сотрудников банков, которые спрашивают о совершённых операциях по карте, от правоохранительных органов, которые просят взять кредиты для поимки мошенников и перевести деньги на безопасные счета, от специалистов портала госуслуг и сотрудников сотовых операторов, которые предлагают обновить доступ или продлить договоры обслуживания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу всем чётко понимать, что никаких безопасных счетов не существует. Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить и раскрывать в телефонном разговоре подробностей дела и, уж тем более, не будут просить вас что-то перечислить для поимки какого-то преступника».

Андрей Чибис поздравил команду Единого волонтёрского центра с выходом в финал Международной премии социальных проектов #МЫВМЕСТЕ. Проект «От родника до океана. Маяки» представлен в номинации «Территория для жизни». Народное голосование за финалистов проходит до 21 ноября в мини-приложении «ВКонтакте». Поддержать земляков могут пользователи с подтверждённым аккаунтом или зарегистрированные не менее года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Факт выхода в финал национальной премии – это победа и признание на всероссийском уровне».

Териберка стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», заняв первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Для гостей села доступен портал murmansk.travel, где можно спланировать путешествие, выбрать экскурсию, узнать прогноз северного сияния. На Единой платформе особо охраняемых природных территорий регионального значения можно оплатить и получить разрешение на посещение парка, а на сайте транспортсевера.рф – построить маршрут из Мурманска.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году в этой номинации было подано 127 заявок на участие со всей России. Победила Териберка, которая получит 20 миллионов рублей за счёт средств федерального бюджета на поддержку цифровых систем».

Профориентация молодёжи стала одним из ключевых направлений работы «Движения Первых» в Мурманской области. За полтора года в него вступили свыше 25 тысяч молодых северян. Основная задача – создание равной и доступной среды для развития и самореализации детей и молодёжи.

Никита Тихомиров, председатель регионального отделения «Движение Первых»: «Стоит отметить современные рабочие пространства, которые открылись в 19 населенных пунктах благодаря поддержке правительства Мурманской области в рамках предоставления субсидий».

Во время оперативного совещания и.о. заместителя губернатора Владимир Евменьков доложил, как решают проблемы в сфере ЖКХ в Североморске.

Губернатор Андрей Чибис поручил оперативному штабу не снижать темпов работ и решить имеющиеся вопросы в скорейшем времени.

Руководитель Мингосжилстройнадзора региона Элина Акулова сообщила, что в отношении «Группы управляющих компаний» уже проводятся проверки, принимаются меры реагирования для устранения нарушений.

Напомним, в начале прошлой недели на территории муниципалитета был введён режим повышенной готовности, а также организована работа «горячей линий» для приёма обращений жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения.

Владимир Евменьков, и.о. заместителя губернатора Мурманской области: «Обстановка, на мой взгляд, стабилизируется, но расслабляться ещё рано. Как я докладывал ранее, «Группа управляющих компаний», обслуживающая значительную часть жилого фонда в Североморске, не справилась с обязанностями по управлению домами, имеет серьёзные проблемы с материальным и людским ресурсами. Кроме того, нарушена коммуникация с жителями по приёмам и обработке жалоб. Режим повышенной готовности на территории муниципалитета позволил привлечь к работе дополнительные бригады. С понедельника открыт приём заявок от жителей через Единую аварийно-диспетчерскую службу, также проведена ревизия жалоб, которые были получены до начала работы оперативного штаба».

За минувшую неделю в Североморске снизилось число жалоб в целом на 34%. По вопросам ЖКХ число сообщений было меньше на 42%, количество жалоб на отсутствие отопления уменьшилось на 63%.