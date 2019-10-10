О лучшем учителе Мурманска - знает «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Центральная площадь Мурманска Пять Углов продолжает менять свой облик. Скоро здесь появится большой игровой комплекс. Что еще нового увидят горожане в ближайшее время?

На его уроках никогда не бывает скучно. Вместе со своими учениками он разрабатывает бизнес-планы по открытию в городе ресторанов быстрого питания и фитнес-центров. С дважды лучшим учителем Мурманска Вячеславом Пославским «Вечерка» знакомит своих читателей.

75 лет назад, 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция. О событиях тех дней написано очень много. Но у военных археологов всегда есть, что добавить. По каменные лабиринтам войны читателей проведёт исследователь военной истории, краевед Дмитрий Дулич.

По статистике, каждая пятая женщина, состоящая в браке или партнерских отношениях, по себе знает, что такое домашнее насилие. Но предпочитает об этом молчать. До поры до времени. Куда обращаться в таком случае?