О любопытных вакансиях с большой зарплатой – рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Начало ноября в Мурманске выдалось аномально холодным. По предварительным данным синоптиков, 1 ноября был перекрыт рекорд температуры – в 9 утра в областном центре столбики термометров опустились до минус 20,3 градуса. О том, какая погода нас ждёт в ближайшие дни, рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

4 ноября на стадионе у школы № 50 состоится осенний турнир по юкигассен (игре в снежки по правилам). Несмотря на зимнюю погоду и обилие снега, перестрелка, возможно, будет проходить тряпичными мячиками, набитыми пластиковой «крупой». Все подробности предстоящего снежного боя выяснили журналисты «Вечёрки».

У молодых мам всегда много вопросов. Что выбрать: мытье головы или сон? Как правильно поднимать коляску? Когда можно начинать бегать? На эти и другие вопросы на страницах «Вечернего Мурманска» отвечает уникальный специалист - тренер по восстановлению после родов Дарья Ильина.

На просторах Интернета появилось любопытное предложение для закоренелых домоседов. Британская компания по производству домашней обуви ищет человека, который двенадцать часов в сутки занимался бы своими личными делами с одним условием - нужно все это время быть обутым в тапки. А заплатят за это 3 миллиона рублей. Подробнее об этой и других любопытных вакансиях читайте в свежей «Вечёрке».