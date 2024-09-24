«О море и морских сюжетах» - выставка-подарок к 125-летию Полярного

Выставку сформировали из фондов Мурманского областного художественного музея. Теперь жителей Полярного приглашают александровцев и гостей города окунуться в будни моряков и насладится графическим исполнением портретов героев войны.

«О море, море!»: около живописной Екатерининской гавани в музее открыли новую временную выставку. Она стала подарком областного художественного музея к юбилею города воинской славы. Полярный - колыбель Северного флота, поэтому выбор экспозиции не случаен. В морской тематике представлены 36 произведений живописи и графики, особенно интересны для посетителей будут портреты, исполненные акварелью с профессиональной чёткостью и лаконичностью цветовой гаммы.

Юлия Заозерская, главный хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея, г. Мурманск: «Может быть, для жителей Полярного будут интересны работы Василия Баранова. На них представлены пейзажи и портреты: портреты военных моряков, подводников, которые созданы в 60-е годы прошлого века. Это портреты героев, погибших при исполнении своего воинского долга».

В 1937 году Василий Баранов проходил службу в Полярном. В начале Великой Отечественной войны был переведён в Мурманск. Художник принимал участие в работах по маскировке военных объектов и в выпуске сатирических плакатов.

Благодаря другому творческому человеку – писателю Вениамину Каверину победы в фотоконкурсе от музея Полярного удалось добиться жительнице города воинской славы Юлии Говере. Её фотография – изображение памятника героям каверинского произведения «Два капитана», по мнению интернет-пользователей, стала одной из лучших.

Юлия Говера, победитель онлайн-конкурса, г. Полярный: «Я своё участие восприняла не как конкурс, а как возможность поделиться фотографиями. Очень люблю фотографировать город, часто гуляю в форме фотопрогулок. У меня были фотографии и захотелось поделиться ими со всеми».

Удивительно, но памятник Сане и Кате появился на площади Двух капитанов Полярного именно благодаря Юлии. Она стала инициатором участия в грантовом конкурсе, идею поддержали, а арт-объект стал одной из достопримечательностей города.

Призеров и победителей фотоконкурса отметили в рамках церемонии открытия «морской» выставки.