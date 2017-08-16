О Мурманском транспортном узле и перевалке угля говорили в Калининграде

Строительство Мурманского транспортного узла стало одной из главных тем совещания, которое провёл глава государства в Калининграде. За круглым столом Владимир Путин, губернаторы регионов Северо-Западного федерального округа и представители правительства РФ обсудили развитие транспортной инфраструктуры. Участие в работе приняла и глава Заполярья Марина Ковтун.

Президент отметил, что строительство Мурманского транспортного узла – это один из наиболее значимых инфраструктурных проектов на Северо-Западе России. От увеличения портовых мощностей в столице Заполярья зависит не только развитие Северного морского пути и Арктического шельфа, но и поставки продукции за рубеж, в том числе угля.

Ход реализации проекта, который должен быть завершен к 2020 году, обсудили на высшем уровне. Глава государства отметил важность внедрения передовых технологий перевалки грузов, основанных на строгих экологических нормах и стандартах.

- Надо добиваться слаженной работы всех уровней власти при реализации наиболее значимых проектов. Один из таких приоритетов развитие Мурманского транспортного узла, - сказал глава государства. - По планам он должен быть реализован в 2020 году. При развитии новых угольных терминалов при выборе площадок, новых портовых мощностей нужно уделять приоритетное внимание вопросам экологии максимально внимательно относиться, учитывать мнение жителей близлежащих районов.