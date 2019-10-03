О народных названиях мурманских дворов, улиц и районов - знает «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

В День города большинство материалов «Вечерки» посвящены любимому Мурманску - его истории, людям, достижениям и планам. В свежем номере опубликована уникальная подборка фотографий разных лет. Читатели своими глазами смогут оценить, каким был город в разные годы.

Мордобойка, Стометровка, Три ступеньки, Шанхай. Это народные названия домов, дворов, улиц и микрорайонов Мурманска. Им и посвящена еще одна публикация в свежем выпуске «Вечерки».

Героями праздничного выпуска «Вечернего Мурманска» стали и три школьницы, по эскизу девочек была изготовлена и установлена в центре Мурманска необычная скамейка. Как родилась эта идея, и кто помогал воплотить ее в жизнь?

Вечерка объявляет конкурс по истории города. Ответить надо на 5 вопросов. Победителей ждут уникальные призы.