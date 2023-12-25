О новогодних мероприятиях, жилье для специалистов, о реновации ЗАТО и успешном завершении программы капремонта в регионе говорили на оперативном совещании

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Спектакли областных театра кукол и драматического уже посмотрели маленькие зрители Кандалакши, Алакуртти, Печенги и Заполярного».

Как прозвучало на оперативном совещании, участниками губернаторских ёлок в Приморском районе стали более 700 юных жителей. А в Мурманской области выездные мероприятия продолжаются и, по предварительным данным, участниками новогодних представлений станут почти 11 тысяч юных северян, среди которых ребята из многодетных семей, отличники, спортсмены, волонтёры, дети, отличившиеся в творческой деятельности, а также из семей участников специальной военной операции. Завершит новогоднюю кампанию новый спектакль Мурманского областного театра кукол 27 и 29 декабря.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Спектакли областных театра кукол и драматического уже посмотрели маленькие зрители Кандалакши, Алакуртти, Печенги и Заполярного».

92 медработника в этом году получили служебное жильё. Кроме того, в Мурманской области они могут претендовать на выплату на приобретение или строительство жилья, которая компенсирует до 50% первоначального взноса; так же они могут стать участниками программы «Свой дом в Арктике» и получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Жилфонд для этой категории специалистов, привлекаемых в регион, мы готовим совместно с муниципальными властями и градообразующими компаниями. А пока приехавший специалист не получил служебное жилье, он может воспользоваться компенсацией стоимости аренды жилья. За год 274 медицинских работника воспользовались этой мерой поддержки».

Во время совещания глава Александровска Ильяс Мазитов рассказал о реализации в муниципалитете плана «На Севере – жить». В 2023 году произошло немало приятных изменений в сферах образования, медицины и ЖКХ. В городах ЗАТО установлено пять детских игровых комплексов, преобразились дворы и общественные территории. В этом году в Полярном завершено обновление площади Двух Капитанов. Всего за три года общий объём затрат на реализацию программы в ЗАТО Александровск составил 301 млн рублей.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Благодаря поддержке главы региона Андрея Чибиса уже второй год подряд в ЗАТО Александровск на центральных площадях царит по-настоящему новогодняя атмосфера. 2023 год мы встречали с прекрасными новыми елями, световыми фигурами и консолями. А в этом году, благодаря поддержке областного правительства, общую новогоднюю концепцию места главных новогодних мероприятий также дополнили арки и тематические фигуры».

В Год семьи в Печенге, Алакуртти и Заполярном откроют новые «СОПКИ.СЕМЬЯ». Напомним, что сейчас они уже работают в Мурманске, Североморске и Полярном. Они уже себя отлично зарекомендовали и полюбились северянам с детьми.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В общей сложности за три месяца работы в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» прошло более 70 мероприятий, участниками которых стали более двух тысяч человек».

Итоги краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области в 2023 году так же стали темой оперативного совещания. На выполнение запланированных целей было направлено 3,8 млрд рублей, из которых почти половина средств – из бюджета региона. Большая часть работ уже завершена. К концу года также планируется полное исполнение краткосрочного плана по ремонту многоквартирных домов. Процент выполнения всех работ на 25 декабря составляет 92,4%.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «По незаконченным работам – они фактически у нас в завершающей стадии. Сейчас проверяется исполнительная документация. С учётом уплотненного графика приёмок оставшиеся объекты запланированы к приёмке на этой неделе».

Ярмарку «На Севере – тепло» уже посетили 15 тысяч гостей. Её работа завершится 8 января. На улице Воровского можно попробовать блюда Арктической кухни, работает ярмарочная почта, где можно бесплатно отправить открытки, проводятся мастер-классы для детей. С 30 декабря на сцене ярмарки будут проходить новогодние представления.