О новом Министерстве региональной безопасности, о премиях победителям олимпиад, о повышение выплат лучшим спортсменам – хорошие новости оперативного совещания

Правительство Мурманской области продолжает оказывать поддержку спортсменам. Министерство региональной безопасности возглавит Эрик Хисматуллин и в области учредят премию для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. В регионе увеличен размер единовременных выплат спортсменам за достижение высоких результатов в первенствах России, Европы и мира об этом на оперативном совещание сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Сумма выплат в среднем увеличилась в 10-12 раз по каждой категории.

Правительство Мурманской области продолжает оказывать поддержку спортсменам. Министерство региональной безопасности возглавит Эрик Хисматуллин и в области учредят премию для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.

В регионе увеличен размер единовременных выплат спортсменам за достижение высоких результатов в первенствах России, Европы и мира об этом на оперативном совещание сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Сумма выплат в среднем увеличилась в 10-12 раз по каждой категории.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спортсмены могут получить до 4 млн рублей в случае действительно достойных результатов и побед, а их тренеры до 3,5 млн рублей. Мы на эти цели выделили 52 млн рублей в этом году в общей сложности. Тоже по итогам соревнования 2021 года 44 спортсмена и тренера получили соответствующую поддержку».

В области создадут Министерство региональной безопасности. Ведомство появится путём реорганизации комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Возглавит его вице-губернатор Эрик Хисматуллин. Глава региона обозначил задачи нового министерства - это усиление работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня пожарной безопасности, мобилизации и территориальной обороны, профилактика терроризма и координация с правоохранительными органами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё, что касается общественной безопасности, у нас всё это вышло ещё более на высокий уровень. Конечно, это вопросы деятельности антитеррористической, антинаркотической комиссии. Тема наркотиков она тоже является острым вопросом и всё, что касается аварийно-спасательных служб. Но и координация деятельности по организации и размещению жителей, прибывших с Украины, Донецкой и Луганской народных республик».

На оперативном совещании министр спорта Мурманской области Светлана Наумова доложила об изменениях, которые коснулись размера и порядка получения вознаграждений спортсменами и их тренерами за высокие спортивные достижения. Так, с 2012 года они получали единовременные денежные вознаграждения в зависимости от статуса соревнований и занятого места. Теперь право на выплату получили победители и призёры как чемпионатов, так и первенств мира, Европы и России по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

С данной информацией любой спортсмен и тренер может ознакомиться на официальном сайте министерства. Есть на главной странице баннер «Единовременное денежное вознаграждение», куда можно кликнуть и попасть в раздел, где есть весь перечень документов, заявлений.

Кроме спортивных вознаграждений в нашем регионе учредят премию для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Это делается с целью создать дополнительную мотивацию для ребят.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь все победители российской олимпиады школьников будут получать единовременную выплату в 200 тысяч рублей, а призёры по 150 тысяч рублей. Их педагоги-наставники также будут получать по 150 тысяч рублей. Причём выплаты получат уже те школьники Мурманской области, которые стали победителями в 2021-2022 учебных годах. Мы распространим и победителей прошлого учебного года, таких у нас трое. И надеюсь, что такая существенная премия ещё больше простимулирует ребят прилежней учиться».

C 1 июля 2022 года все многофункциональные центры региона перешли на централизованный формат работы. Об этом во время оперативного совещания сообщила вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова. Она подчеркнула, что смена подчиненности МФЦ не нарушила сложившийся процесс получения и предоставления услуг. Теперь в Мурманской области 26 отделений и отделов МФЦ, функционирует 193 окна приёма граждан.

Продолжают работать дополнительные каналы работы с заявителями. Продолжают работать и дополнительные каналы оказания услуг населения, в частности это, организованное в 2021 году выездное обслуживание населения. Выездными приёмами у нас охвачено 27 населенных пунктов Кандалакшского, Кольского районов, Ковдорского, Печенгского муниципальных округов. Это направление востребовано среди населения, за 8 месяц выездных приёмов оказано свыше 3200 услуг.

В августе начинается сезон любительского краболовства. На территории Мурманской области были определены пять участков для ловли. Об этом на оперативном совещании сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова. Она отметила, что вылов разрешён с 16 августа по 31 декабря, но с Росрыболовством и с научным сообществом ведётся работа, чтобы эти сроки расширить. На 2022 год квота на вылов составляет 100 тонн. Стоимость путевок от 800 до 1500 рублей. Также можно приобрести крабовое сафари под ключ. Вся подробная информация указана на сайте Murmansk.travel