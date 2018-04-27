О новостях «Вечёрки» узнаём вечером в новостях «Арктик-ТВ»

Known Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая. Комментарий к новости: Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих

Katrin А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж Комментарий к новости: Из-за законодательных изменений к 2020 году в Мурманске могут отключить более 1700 лифтов