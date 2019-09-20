О новой скульптуре, ремонте дорог и школе музейщиков – в новом выпуске «Вечёрки»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона завершен. «Вечерка» рассказывает о самых ярких его моментах.

В Мурманск приехала «Дама с собачкой». Так называется скульптура, которую совсем скоро установят на Театральном бульваре. Когда этот бульвар откроется после реконструкции, и чем ее авторы смогут удивить мурманчан?

Времени на Севере для ремонта дорог мало, но полярный день позволяет трудиться хоть круглосуточно. Одна проблема – грохочущая под окнами дорожная техника мешает людям спать. Найдется ли устраивающий всех выход и будет ли подкорректирован областной закон о тишине?

Самый молодой художественный музей в России сам кует для себя кадры. «Школа музейщиков» - так называется публикация о необычном Мурманском учебном заведении.

За что в квартире могут отключить свет? Где в Мурманске требуются кинологи? Кого возьмут в хор мурманской филармонии? Ответы на эти вопросы в субботнем номере главной городской газеты.