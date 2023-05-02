О новых мерах поддержки специалистов и о предстоящих мероприятиях Дня Победы – рабочая неделя началась с оперативки

В правительстве Мурманской области рабочая неделя традиционно начинается не с кофе, а с оперативного совещания. Глава региона вновь собрал своих сотрудников, чтобы обсудить работу и построить планы на будущее. В этот раз главными темами стали новые меры поддержки северян и предстоящее празднование Дня Победы.

Началось оперативное совещание с объявления новый меры поддержки, установленной для медработников региона. Ежемесячно социальные выплаты будет получать медперсонал государственных медицинских организаций, оказывающих помощь гражданам, не установленную программой Обязательного медицинского страхования. Дополнительной поддержкой будут обеспечены врачи, средний и младший медперсонал выездных специализированных психиатрических бригад скорой помощи и центра медицины катастроф.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Медицинские работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь гражданам в областных специализированных диспансерах и центре специализированных видов медицинской помощи: врачи – 14500 рублей, средний медицинский персонал – 6500 рублей, младший медицинский персонал – 4500 рублей. Перерасчёт будет сделан с 1 января 2023 года».

Кроме того, увеличат компенсацию аренды за жильё для медработников дефицитных специальностей. Она будет составлять 25 тысяч рублей на всей территории Мурманской области.

Также стало известно, что с 1 сентября вводят новые меры поддержки педагогов Мурманской области. Молодые педагоги при трудоустройстве с 1 сентября 2023 года получат единовременное поощрение в 100 тысяч рублей по завершении учебного года. Субсидия в 500 тысяч рублей предназначена учителям со стажем до 3-х лет, впервые трудоустроившимся на дефицитные вакансии. Для получения меры поддержки им необходимо проработать в регионе не менее 5 лет. Для педагогов первой и высшей квалификационной категории с 1 сентября положена ежемесячная выплата в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Мера заменит действующую ранее процентную надбавку к окладу. Заслуженным учителям России выплату увеличат в 2 раза. А для узкопрофильных специалистов, переехавших в регион и устроившихся на квотированные рабочие места, предусмотрена компенсация аренды жилья в размере 25 тысяч рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Одно из важнейших направлений нашей работы – внедрение новых и трансформация существующих мер поддержки не только для работающих на территории Мурманской области учителей, но и приехавших специалистов из других регионов. Для этого с 1 сентября вводим новую единовременную выплату в размере 1 млн рублей педагогам со стажем работы от 3-х лет по дефицитным специальностям».

Мурманский педагогический колледж и технологический колледж сервиса победили в грантовом конкурсе Минпросвещения России на развитие образовательных кластеров проекта «Профессионалитет». В этом году на модернизацию материально-технической базы учреждений направят 68 и 80 млн рублей, соответственно. В рамках приёмной кампании кластер педколледжа примет 143 абитуриента на востребованные специальности среднего профессионального образования. Всего в течение трёх лет программа позволит подготовить 500 специалистов для сферы образования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Юные северяне, которые выберут специальности федерального проекта «Профессионалитет», преступят к обучению уже в сентябре текущего года. В рамках приёмной кампании этого года кластер готов принять 210 студентов, а всего за три года планируется подготовить 630 человек. Из них по условиям проекта не менее 85% будут трудоустроены на предприятия и организации реального сектора экономики Мурманской области».

Более 300 мероприятий проведут в учреждениях культуры Мурманской области ко Дню Победы. В больших и малых населённых пунктах состоятся народные гуляния, а в домах и дворцах культуры – концерты. Молодёжные пространства «СОПКИ» и региональный Минкульт проведут акцию «День Победы». Будут лекции, показы кинохроники, исторические игры. С 7 по 9 мая на морском вокзале Мурманска откроют выставку военных кораблей. 8 и 9 мая на площади у морвокзала будут концертно-театрализованные и выставочные интерактивные площадки и выездная торговля, а 9 мая будут угощать ухой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Главными станут мероприятия в Долине Славы 6 мая, где пройдёт торжественное мероприятие с митингом и шествием воинских частей СФ, участников мемориальных мероприятий».

9 мая в центре Мурманска состоится военный парад, в завершении которого по улицам города проедет механизированная колонна. Его можно будет увидеть и онлайн.

Также на совещании стало известно, что в 2023 году в Мурманской области должны отремонтировать свыше 900 тысяч квадратных метров дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального плана «На Севере – жить». За прошедшие 4 года в регионе обновлено 4,6 млн квадратных метров дорожного полотна.